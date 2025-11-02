影／女酒測值0.87開特斯拉撞行人釀2死 車禍瞬間影片曝光

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上過馬路欲穿越中央分隔島的夫妻，導致80歲吳姓老翁、75歲林姓婦人全身多處開放性骨折，兩人當場失去生命跡象，送醫後不治死亡；警方獲報到場，洪女經酒測，酒測值達0.87，遭警帶回，預計明早警詢，全案朝公共危險罪嫌偵辦。

據悉，洪女稱昨獨自在住處喝酒，今天上午從桃園開車到新竹工作，但酒尚未退，因此不慎肇事。警方初步研判，這起車禍肇因是洪女車禍駕車，遇上剛從住處外出的吳姓夫妻，兩人未依標線或標誌穿越馬路，遭洪女駕車高速衝撞。

新竹市消防局指出，今天中午11點接獲報案，指新竹市竹光路往公道三路方向發生車禍，現場疑似轎車撞上行人，且兩名行人倒地不起，立刻派遣5車11人趕往現場。

消防人員趕抵，現場血跡斑斑，其中，吳姓老翁傷勢為頭部後方5至10公分撕裂傷、右腳踝開放性骨折、左胸附近約5公分撕裂傷；林姓婦人頸部及右手出現開放性骨折，兩人都因身體重創失去生命跡象。

監視器畫面顯示，吳姓夫妻當時從巷子緩慢走出，由於最近的斑馬線距離兩人約有70公尺，因此兩人直接穿越馬路，欲跨越中央分隔島時，忽然看見洪女開著藍色特斯拉高速駛進，兩人雖有側身閃躲，仍不慎遭車撞上，由於撞擊力道非常大，導致特斯拉副駕駛前車窗直接破了一個大洞。