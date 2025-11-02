快訊

高雄長庚醫院大跳電！工程誤觸台電高壓線 建築突冒黑煙

護理女神謝侑芯陳屍浴缸…爆黃明志緊急幫做CPR 本人控救護車遲到近1小時

車禍瞬間曝！她酒測值0.87開特斯拉猛撞 老夫婦穿越馬路命喪輪下

聽新聞
0:00 / 0:00

影／女酒測值0.87開特斯拉撞行人釀2死 車禍瞬間影片曝光

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上過路欲穿越中央分隔島的夫妻，導致80歲吳姓老翁、75歲林姓婦人全身多處開放性骨折，兩人當場失去生命跡象，送醫後不治死亡；警方獲報到場，洪女經酒測，酒測值達0.87，遭警帶回，預計明早警詢，全案朝公共危險罪嫌偵辦。

據悉，洪女稱昨獨自在住處喝酒，今天上午從桃園開車到新竹工作，但酒尚未退，因此不慎肇事。警方初步研判，這起車禍肇因是洪女車禍駕車，遇上剛從住處外出的吳姓夫妻，兩人未依標線或標誌穿越馬路，遭洪女駕車高速衝撞。

新竹市消防局指出，今天中午11點接獲報案，指新竹市竹光路往公道三路方向發生車禍，現場疑似轎車撞上行人，且兩名行人倒地不起，立刻派遣5車11人趕往現場。

消防人員趕抵，現場血跡斑斑，其中，吳姓老翁傷勢為頭部後方5至10公分撕裂傷、右腳踝開放性骨折、左胸附近約5公分撕裂傷；林姓婦人頸部及右手出現開放性骨折，兩人都因身體重創失去生命跡象。

監視器畫面顯示，吳姓夫妻當時從巷子緩慢走出，由於最近的斑馬線距離兩人約有70公尺，因此兩人直接穿越馬路，欲跨越中央分隔島時，忽然看見洪女開著藍色特斯拉高速駛進，兩人雖有側身閃躲，仍不慎遭車撞上，由於撞擊力道非常大，導致特斯拉副駕駛前車窗直接破了一個大洞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上過馬路欲穿越中央分隔島的夫妻，導致80歲吳姓老翁、75歲林姓婦人全身多處開放性骨折，兩人當場失去生命跡象，送醫後不治死亡。圖／新竹市消防局提供
洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上過馬路欲穿越中央分隔島的夫妻，導致80歲吳姓老翁、75歲林姓婦人全身多處開放性骨折，兩人當場失去生命跡象，送醫後不治死亡。圖／新竹市消防局提供

新竹 骨折

延伸閱讀

特斯拉撞上行人釀一死一重傷 女駕駛酒測值0.87

比亞迪領軍！中國電動車攻港 特斯拉不再吃香

軟體升級成陷阱？王牌經紀人打不開特斯拉 崩潰爬後車廂

特斯拉董事長警告 1兆美元薪酬方案若未獲批准…馬斯克恐辭職

相關新聞

赴北投民宅清洗溫泉蓄水池 2清潔工倒臥池中送醫不治

台北市北投區民宅管家今早委託清潔人員協助清理家中溫泉蓄水池，作業約2小時，發現2名工人倒臥蓄水池中、呼叫無回應，救護人員...

特斯拉撞上行人釀一死一重傷 女駕駛酒測值0.87

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上未依標線或標誌穿越道路的夫妻，導致80歲...

影／女酒測值0.87開特斯拉撞行人釀2死 車禍瞬間影片曝光

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上過馬路欲穿越中央分隔島的夫妻，導致80歲...

開TOYOTA 86紅色跑車石碇過彎失控 猛撞電線桿車頭凹陷成廢鐵

32歲鄭男昨天清晨7時許駕駛紅色TOYOTA 86雙門跑車，行經新北市石碇區靜安路一處彎道時疑車速過快自撞電線桿，車頭嚴...

北投民宅清溫泉蓄水池釀2命危 勞動部指引揭硫化氫濃度容許值

台北市北投區溫泉路某民宅今早委託清潔人員協助清理家中溫泉蓄水池，2名清潔工疑因室內硫化氫濃度過高昏迷，被發現時無呼吸心跳...

北投民宅清潔溫泉蓄水池 2清潔工疑中毒昏迷送醫急救

台北市北投區溫泉路一帶今早傳出1男1女在清潔溫泉蓄水池時疑似因空氣中硫化氫濃度過高而昏迷，被發現時已無呼吸心跳，救護人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。