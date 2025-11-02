開TOYOTA 86紅色跑車石碇過彎失控 猛撞電線桿車頭凹陷成廢鐵

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

32歲鄭男昨天清晨7時許駕駛紅色TOYOTA 86雙門跑車，行經新北市石碇區靜安路一處彎道時疑車速過快自撞電線桿，車頭嚴重變形導致鄭男受困車內。消防人員破壞車體將他救出送醫，目前仍意識不清住進加護病房，鄭男經酒測並未喝酒，車禍原因待查。

新店警分局昨天清晨7時許接獲報案，石碇區靜安路1段發生車禍，警員獲報趕抵現場，發現32歲鄭男駕駛紅色TOYOTA 86雙門跑車行經該路段一處彎道時，疑因車速過快於轉彎時自撞路旁電線桿，鄭男受困車內動彈不得。

消防人員到場時發現鄭男意識不清，立即使用油壓剪將車門剪開，順利將鄭男救出送醫急救，鄭男經急救後轉進加護病房。警方委託醫院進行抽血酒測，發現鄭男無酒精反應，確切車禍原因仍待警方進一步調查釐清。

鄭男駕駛的紅色跑車猛撞電線桿成為一團廢鐵。記者黃子騰／翻攝
鄭男疑因車速過快，轉彎時失控猛撞電線桿。記者黃子騰／翻攝
車禍 自撞

相關新聞

赴北投民宅清洗溫泉蓄水池 2清潔工倒臥池中送醫不治

台北市北投區民宅管家今早委託清潔人員協助清理家中溫泉蓄水池，作業約2小時，發現2名工人倒臥蓄水池中、呼叫無回應，救護人員...

特斯拉撞上行人釀一死一重傷 女駕駛酒測值0.87

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上未依標線或標誌穿越道路的夫妻，導致80歲...

北投民宅清溫泉蓄水池釀2命危 勞動部指引揭硫化氫濃度容許值

台北市北投區溫泉路某民宅今早委託清潔人員協助清理家中溫泉蓄水池，2名清潔工疑因室內硫化氫濃度過高昏迷，被發現時無呼吸心跳...

北投民宅清潔溫泉蓄水池 2清潔工疑中毒昏迷送醫急救

台北市北投區溫泉路一帶今早傳出1男1女在清潔溫泉蓄水池時疑似因空氣中硫化氫濃度過高而昏迷，被發現時已無呼吸心跳，救護人員...

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

今天上午嘉義縣中埔鄉裕民村水仔尾聚落發生一起小客車疑自撞事故，造成3人受傷，當中2歲女童頭頸傷勢嚴重經嘉縣消防局緊急送醫仍...

