開TOYOTA 86紅色跑車石碇過彎失控 猛撞電線桿車頭凹陷成廢鐵

32歲鄭男昨天清晨7時許駕駛紅色TOYOTA 86雙門跑車，行經新北市石碇區靜安路一處彎道時疑車速過快自撞電線桿，車頭嚴重變形導致鄭男受困車內。消防人員破壞車體將他救出送醫，目前仍意識不清住進加護病房，鄭男經酒測並未喝酒，車禍原因待查。

新店警分局昨天清晨7時許接獲報案，石碇區靜安路1段發生車禍，警員獲報趕抵現場，發現32歲鄭男駕駛紅色TOYOTA 86雙門跑車行經該路段一處彎道時，疑因車速過快於轉彎時自撞路旁電線桿，鄭男受困車內動彈不得。