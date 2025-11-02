嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

今天上午嘉義縣中埔鄉裕民村水仔尾聚落發生一起小客車疑自撞事故，造成3人受傷，當中2歲女童頭頸傷勢嚴重經嘉縣消防局緊急送醫仍不治，詳細事故原因警方調查中。

中埔分局警方表示，嘉義縣中埔鄉嘉139線7公里處，今天上午8時13分，年約23歲賴姓女子駕駛小客車載年約2歲女兒及年約23歲徐姓男子沿嘉139線北往南方向行駛，行經上述路段，疑失控自撞同向路邊電線桿，事故造成駕駛賴女四肢輕微擦挫傷、意識清楚，同車徐男雙腳骨折、意識清楚，2人無生命危險。惟另一名同車2歲吳姓女童因頭頸部嚴重擦挫傷，經由救護車送醫院急救，仍傷重不治。