赴北投民宅清洗溫泉蓄水池 2清潔工倒臥池中送醫不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投區民宅管家今早委託清潔人員協助清理家中溫泉蓄水池，作業約2小時，發現2名工人倒臥蓄水池中、呼叫無回應，救護人員獲報到場，2人已無呼吸心跳，經送往台北榮總急救，仍分別於下午1時許不治身亡。

台北市消防局表示，今早10時49分獲報，民眾指稱溫泉路某民宅有2人暈倒，救護人員到場時，發現1男1女倒臥民宅溫泉蓄水池中，已無呼吸心跳，皆送往台北榮總急救。

期間，消防員使用五用氣體探測器檢測，警示器不斷鳴叫，初步測得硫化氫濃度達200ppm，救護人員遂攜帶氧氣瓶入室救援，將2人送醫後，現場仍測得85ppm，遂持續加強通風換氣，並將蓄水池原有50公分高液體排出。

據悉，案發民宅嚴姓管家委託清潔公司協助清理溫泉蓄水池，54歲謝姓男子及42歲雲姓女子今早9時抵達民宅開始作業，直到上午10時許，嚴男到蓄水池出入口關心2人狀況，呼叫2人卻無回應，仔細查看發現2人倒臥池中，立即撥打119求助。

警方表示，2人送醫後，雲女於今午1時4分宣告不治，謝男於今午1時15分宣告不治，全案後續將報請檢方相驗，釐清2人死因，同時將通報勞檢處介入調查，確切案情仍待釐清。

消防員使用五用氣體探測器檢測，警示器不斷鳴叫，初步測得硫化氫濃度達200ppm，救護人員遂攜帶氧氣瓶入室救援。圖/讀者提供
溫泉 救護人員 榮總

