聽新聞
0:00 / 0:00
北投民宅清溫泉蓄水池釀2命危 勞動部指引揭硫化氫濃度容許值
台北市北投區溫泉路某民宅今早委託清潔人員協助清理家中溫泉蓄水池，2名清潔工疑因室內硫化氫濃度過高昏迷，被發現時無呼吸心跳，消防員以五用氣體探測器檢測，警示器不斷鳴叫，攜帶氧氣瓶入室救出2人送醫後，現場仍測得硫化氫濃度達85ppm，確切案情待查。
勞動部職業安全衛生署2023年5月修訂的「職業性硫化氫中毒認定參考指引」指出，硫化氫是一種無色、有腐敗臭蛋味毒性氣體，易溶於水，在通風不良情況下易蓄積，所以在火山、礦區及含腐敗有機蛋白質汙泥場所都可發現硫化氫。
工作及日常生活中可能暴露於硫化氫的地點，包含下水道、地下溫泉、汙水池及化糞池。硫化氫雖然有強烈的腐臭味，但人類天性多會採取閉氣或忍耐，想度過暫時性的惡臭或適應臭味，殊不知濃度過高卻會在短時間內使嗅覺神經麻痺，使人置身於險境而不自知。
硫化氫的毒性作用快，如氰化物，會使細胞內呼吸作用停止，導致死亡。勞工作業場所容許暴露標準最高限值為10ppm(14 mg/m3) 。
硫化氫濃度50至100 ppm會造成輕微的眼睛及呼吸道刺激，100至150 ppm會使嗅神經麻痺，500至700 ppm會使人在數分鐘內昏迷、一小時內死亡，700至1000ppm會導致立刻昏迷、數分鐘內死亡，如果高於1000ppm可能會造成人類立即死亡。
勞動部職安署資料顯示，2020年台南市安平水資源回收中心曾有2名工人進行地下汙水管道清淤作業，未落實通風換氣導致2人吸入高濃度硫化氫而中毒死亡，事後職安署予以停工處分、依職業安全衛生法究責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言