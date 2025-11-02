特斯拉撞上行人釀一死一重傷 女駕駛酒測值0.87

洪姓女駕駛今天中午酒後駕駛特斯拉轎車行經新竹市竹光路，疑未注意車前動態，不慎撞上未依標線或標誌穿越道路的夫妻，導致80歲吳姓老翁、75歲林姓婦人全身多處開放性骨折，兩人當場失去生命跡象，目前林婦已不治死亡，吳翁仍在急救中；警方獲報到場，洪女經酒測，酒測值達0.87，遭警帶回偵辦，依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

新竹市消防局指出，今天中午11點接獲報案，指新竹市竹光路往公道三路方向發生車禍，現場疑似轎車撞上行人，且兩名行人倒地不起，立刻派遣5車11人趕往現場。到場後血跡斑斑，且林翁與吳婦都因創傷失去生命跡象，立刻將兩人送醫急救。

警方初步研判，這起車禍肇因是洪女車禍駕車，而吳姓夫妻剛好行人未依標線或標誌穿越道路穿越馬路，才不慎肇事，目前已將洪女帶回偵辦。