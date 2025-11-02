快訊

楊梅聯結車中線猛切外側！失控連撞6車波及警車 駕駛身體不適送醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市楊梅區梅獅路一段和中山北路二段交叉口日前發生一起車禍，一輛聯結車突從中線車道向外側偏移急煞，猛然撞擊6輛汽車及路旁變電箱，其中一輛為警用巡邏車，嚇壞附近民眾。駕車的59歲余姓男子疑身體不適，導致車輛失去控制，事發後緊急送醫救治，所幸未釀嚴重事故。

桃園市消防局上月31日晚間6時29分獲報，楊梅區梅獅路一段和中山北路二段交叉口發生車禍，請派救護車前往協助。救護人員到場時發現為一名聯結車駕駛發生事故，已由民眾協助從車上拉出車外，於路旁等待救護車，該駕駛59歲余姓男子意識不清，給予氧氣治療、頸圈及長背板固定，送往楊梅天成醫院救治。

經警方了解，余男駕駛聯結車送貨途中疑似身體不適，導致車輛失去控制便由中線車道向外側偏移，過程中不慎衝撞5輛汽車、1輛警用巡邏車及路邊變電箱，多輛車撞成一團，事故除余男因身體不適送醫治療外，其餘事故當事人均無受傷，經檢測事故當事人酒測值均為0，詳細事故發生原因警方調查釐清中。

桃園市楊梅區梅獅路一段和中山北路二段交叉口日前發生一輛聯結車突從中線車道向外側偏移急煞，連續擦撞6輛汽車及變電箱，其中一輛為警用巡邏車。圖／警方提供
桃園市楊梅區梅獅路一段和中山北路二段交叉口日前發生一輛聯結車突從中線車道向外側偏移急煞，連續擦撞6輛汽車及變電箱，其中一輛為警用巡邏車。圖／警方提供
桃園市楊梅區梅獅路一段和中山北路二段交叉口日前發生一輛聯結車突從中線車道向外側偏移急煞，連續擦撞6輛汽車及變電箱，其中一輛為警用巡邏車。圖／警方提供
桃園市楊梅區梅獅路一段和中山北路二段交叉口日前發生一輛聯結車突從中線車道向外側偏移急煞，連續擦撞6輛汽車及變電箱，其中一輛為警用巡邏車。圖／警方提供

