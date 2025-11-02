聽新聞
楊梅聯結車中線猛切外側！失控連撞6車波及警車 駕駛身體不適送醫
桃園市楊梅區梅獅路一段和中山北路二段交叉口日前發生一起車禍，一輛聯結車突從中線車道向外側偏移急煞，猛然撞擊6輛汽車及路旁變電箱，其中一輛為警用巡邏車，嚇壞附近民眾。駕車的59歲余姓男子疑身體不適，導致車輛失去控制，事發後緊急送醫救治，所幸未釀嚴重事故。
桃園市消防局上月31日晚間6時29分獲報，楊梅區梅獅路一段和中山北路二段交叉口發生車禍，請派救護車前往協助。救護人員到場時發現為一名聯結車駕駛發生事故，已由民眾協助從車上拉出車外，於路旁等待救護車，該駕駛59歲余姓男子意識不清，給予氧氣治療、頸圈及長背板固定，送往楊梅天成醫院救治。
經警方了解，余男駕駛聯結車送貨途中疑似身體不適，導致車輛失去控制便由中線車道向外側偏移，過程中不慎衝撞5輛汽車、1輛警用巡邏車及路邊變電箱，多輛車撞成一團，事故除余男因身體不適送醫治療外，其餘事故當事人均無受傷，經檢測事故當事人酒測值均為0，詳細事故發生原因警方調查釐清中。
