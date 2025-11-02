聽新聞
高雄男飯吃到一半鬧失蹤 家人急報警…他竟在屋頂睡著了
高雄50歲蘇姓男子與家人到餐廳用餐，吃到一半起身上廁所後卻人間蒸發，家屬焦急報警，警消地毯式搜尋，結果在餐廳附近的屋頂找到他，蘇男當時躺在屋頂一動也不動，醉得不省人事，所幸送醫後無大礙，只是他怎麼爬上屋頂，眾人百思不得其解。
蘇男昨天和家人到岡山區公園西路三段一家餐廳用餐，中間他離席跑去上廁所，但家人等了10多分鐘卻未見蘇男身影，在餐廳附近四處尋找仍不見人影，蘇男家人擔心發生意外，急得報警求助。
岡山分局員警廖慶文、何致維接獲報案後，立刻趕抵現場協尋，結果在餐廳後方的巷子內聽到微弱呼喊聲，員警立即爬上屋頂查看，驚見蘇男橫躺在屋頂瓦片上。
警方隨即通報消防隊支援，最後將他從屋頂上安全救下，蘇男無生命危險，健康狀況穩定，至於他為何會出現在屋頂、是否因頭暈或其他身體狀況誤爬上去，眾人仍不得而解。
