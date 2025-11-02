高雄男飯吃到一半鬧失蹤 家人急報警…他竟在屋頂睡著了

高雄50歲蘇姓男子與家人到餐廳用餐，吃到一半起身上廁所後卻人間蒸發，家屬焦急報警，警消地毯式搜尋，結果在餐廳附近的屋頂找到他，蘇男當時躺在屋頂一動也不動，醉得不省人事，所幸送醫後無大礙，只是他怎麼爬上屋頂，眾人百思不得其解。

蘇男昨天和家人到岡山區公園西路三段一家餐廳用餐，中間他離席跑去上廁所，但家人等了10多分鐘卻未見蘇男身影，在餐廳附近四處尋找仍不見人影，蘇男家人擔心發生意外，急得報警求助。

岡山分局員警廖慶文、何致維接獲報案後，立刻趕抵現場協尋，結果在餐廳後方的巷子內聽到微弱呼喊聲，員警立即爬上屋頂查看，驚見蘇男橫躺在屋頂瓦片上。