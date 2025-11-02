快訊

影／外國夫妻走斑馬線過馬路妻被撞飛受傷 駕駛被警開罰

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對外國夫妻昨天在台中市梧棲區走斑線過馬路，二人已走到路口時，一輛轎車左轉未禮讓行人，撞飛女子，她丈夫在旁受到極大驚嚇，傷者送醫治療，警方對駕駛開罰；據了解，駕駛自稱未注意前方有行人。

受傷的59歲加拿大女子，昨天下午4點25分送到童綜合醫院進急診，意識清楚，雙膝右手擦挫傷，檢查後發現右膝骨折，因患者不願手術，打石膏治療後昨晚出院。

台中市清水警分局表示，昨天下午4時4分，在梧棲區大勇路與臨港路4段口，38歲高姓男子駕駛轎車，沿大勇路東往西方向行駛至臨港路左轉 ，加拿大籍女子與丈夫沿大勇路西往東方向行走行穿線，雙方於路口發生碰撞，現場造成行人左大腿骨折、四肢擦挫傷，送醫救治後意識清楚無生命危險。

汽車駕駛經酒測後無酒駕情事，此案將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。轎車駕駛未禮讓行人致受傷部分，已違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，處7200元以上至3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年，警方已依法告發。

警方呼籲用路人，駕駛人行經路口時應減速慢行，隨時注意車前及行人動態，並禮讓行人優先通行，以確保自身及其他用路人安全。

行人走斑馬線竟被撞飛，影片在記者爆料網引起網友討論，認為駕駛應沒注意前方，或是光線影響視線，網友說，這次撞傷外國人，台灣行人地獄恐將又被提起。

台中市梧棲區昨天下午一對外國夫妻走斑馬線過馬路時，女子被轎車撞飛受傷。圖／取自記者爆料網
台中市梧棲區昨天下午一對外國夫妻走斑馬線過馬路時，女子被轎車撞飛受傷。圖／取自記者爆料網
台中市梧棲區昨天下午一對外國夫妻走斑馬線過馬路時，女子被轎車撞飛受傷。圖／讀者提供
台中市梧棲區昨天下午一對外國夫妻走斑馬線過馬路時，女子被轎車撞飛受傷。圖／讀者提供

