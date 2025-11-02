淡水BMW轉彎撞直行車 停紅燈騎士遭波及驚悚撞擊瞬間曝

新北市淡水區昨晚發生嚴重車禍，23歲黃女駕駛BMW轎車行經文化路與建設街口欲左轉時，與對向直行轎車發生碰撞，黃女車輛失控再撞上停等紅燈的67歲吳姓女騎士。吳女遭撞失去呼吸心跳，目前仍在醫院急救中，這起車禍驚悚撞擊瞬間也曝光。

從行車記錄器畫面中可見，黃女昨晚10時許駕駛BMW沿文化路行駛，欲左轉駛入建設街時，與對向1輛由33歲黃男駕駛的直行轎車在路口發生碰撞，黃女車輛失控迎面撞上正在建設街停等紅燈的吳姓女騎士，吳女連人帶車被撞進一旁停車場入口處。