影／砂石車擾民超速超載 警拂曉出擊 兩個月取締違規70件

屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，里港警分局調整勤務時段，在清晨4時到8時展開取締，近兩個月取締違規70件。

警方表示，調整勤務時段在清晨4時至8時統合警力至少8名，執行定點攔查、機動巡邏及測速照相勤務，迄今累積取締超速、不依標誌標線行駛等違規70件。

警方指出，從9月起，已多次向轄內砂石業者、司機柔性宣導，強調勿存僥倖心態，同時針對熱時、熱區以定點攔查搭配活動地磅、移動測照等科技設備強力稽查取締。

警方統計從9月迄今，共計取締包括不依標誌標線號誌指示行駛（含禁行路段）、超速等砂石車違規360件，其中有70件是因應民眾陳情，警方在清晨4時至8時動員警力所取締，維護民眾安寧及晨起運動民眾安全。

里港警分局長邱逸樵表示，9月起強力執後來，因砂石車而受傷交通事故至今發生9件，較去年同期13件減少4件。