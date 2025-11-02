快訊

MLB／大谷翔平續投挨轟 羅伯茲調度被批「完全無法理解」

光吃益生菌沒用，好菌要靠益生元才能留下！哪些食物富含益生元？

業師風暴／放寬高中職「免師培業師」 基層炸鍋憂3亂象

影／砂石車擾民超速超載 警拂曉出擊 兩個月取締違規70件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，里港警分局調整勤務時段，在清晨4時到8時展開取締，近兩個月取締違規70件。

警方表示，調整勤務時段在清晨4時至8時統合警力至少8名，執行定點攔查、機動巡邏及測速照相勤務，迄今累積取締超速、不依標誌標線行駛等違規70件。

警方指出，從9月起，已多次向轄內砂石業者、司機柔性宣導，強調勿存僥倖心態，同時針對熱時、熱區以定點攔查搭配活動地磅、移動測照等科技設備強力稽查取締。

警方統計從9月迄今，共計取締包括不依標誌標線號誌指示行駛（含禁行路段）、超速等砂石車違規360件，其中有70件是因應民眾陳情，警方在清晨4時至8時動員警力所取締，維護民眾安寧及晨起運動民眾安全。

里港警分局長邱逸樵表示，9月起強力執後來，因砂石車而受傷交通事故至今發生9件，較去年同期13件減少4件。

警方呼籲所有砂石車業者及駕駛人，務必遵守交通法規，落實自主管理，切勿貪圖一時之便而危及用路人安全及沿線居民生活品質，警方會滾動式調整勤務地點與時段。

屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，警方加強該時段的取締勤務。圖／警方提供
屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，警方加強該時段的取締勤務。圖／警方提供
屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，警方加強該時段的取締勤務。圖／警方提供
屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，警方加強該時段的取締勤務。圖／警方提供
屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，警方加強該時段的取締勤務。圖／警方提供
屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，警方加強該時段的取締勤務。圖／警方提供
屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，警方加強該時段的取締勤務。圖／警方提供
屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，警方加強該時段的取締勤務。圖／警方提供
屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，警方加強該時段的取締勤務。圖／警方提供
屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動民眾造成交通安全的威脅，警方加強該時段的取締勤務。圖／警方提供

砂石 港警 標誌

延伸閱讀

這分局轄內有四大工業區...大型車往來頻繁 專案取締開罰連3天112件

影／桃園砂石車駕駛粗心忘收防塵網 轉彎瞬間勾倒紅綠燈

無照男超速撞飛三姊弟釀二死一傷被輕判？彰化法界人士這樣說

桃園砂石車自撞電桿倒塌肇逃 慘釀楊梅、龍潭830戶停電

相關新聞

芳苑鐵牛車載客翻覆 彰縣府開罰

彰化縣芳苑鄉紅樹林海空步道昨下午二點多，一台經營潮間帶旅遊的鐵牛車不慎翻覆，車上十名遊客摔落受傷，所幸皆為輕傷。縣府昨晚...

北市造型師疑背債入不敷出 陳屍出租套房、遺體明顯發黑

台北市中山區龍江路一處出租套房，10月31日下午傳出一名男子陳屍屋內，警方趕抵現場發現男子約已死亡一周至兩周、遺體明顯發...

淡水BMW左轉猛撞直行車再撞機車 停紅燈女騎士衰遭撞飛命危

23歲黃女昨晚10時許駕駛BMW轎車行經淡水區文化路欲左轉建設街時，與對向33歲張男轎車發生碰撞，黃女車輛失控再衝撞一旁...

影／濃煙火光直竄天際！新店北宜公路平房陷火海 延燒4戶仍搶救中

新北市新店區北宜公路1段巷內連棟鐵皮平房，今晚7時發生火警，因火勢延燒共4戶入火海，濃煙火光直竄天際。

影／砂石車擾民超速超載 警拂曉出擊 兩個月取締違規70件

屏東縣里港警分局9月起接獲民眾陳情，砂石車駕駛在深夜到清晨行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段違規，影響作息，也讓清晨運動...

上尉偷帶手機進入成功艦戰情室 被同袍抓包記1大過恐丟工作

在海軍成功級巡防艦服役的謝姓上尉，因攜帶智慧型手機進入艦上戰情室，被懲處記大過，打行政官司求翻案，認為同仁證詞可疑，盼還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。