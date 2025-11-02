上尉偷帶手機進入成功艦戰情室 被同袍抓包記1大過恐丟工作

在海軍成功級巡防艦服役的謝姓上尉，因攜帶智慧型手機進入艦上戰情室，被懲處記大過，打行政官司求翻案，認為同仁證詞可疑，盼還她清白，但高高行審理後，認定同袍證詞可信，且謝姓上尉也坦承攜帶手機進入戰情室，部隊懲處有理，駁回謝姓上尉起訴。

在成功級巡防艦擔任補給長的謝姓上尉，2023年12月31日上午，隨艦出港執行戰備偵巡勤務，隔年1月3日上午，她進入艦上戰情室（禁制區）被發現夾帶智慧型手機入內，其他同袍見她拿出使用，當場向上舉報。

部隊開會審理後，依據戰情室內監視器畫面及證人證詞，認定謝姓上尉違規使用智慧型手機，開會決議懲處1大過處分；謝姓上尉不服，提訴願也被駁回，最後提行政訴訟爭取權益。

高高行審理時，謝姓上尉主張，當時她正辦理跨年度財務及年底年初辦餉和年終作業，急於全艦薪餉及財務入帳，因此才到戰情室撥打衛星電話聯繫主計科預財官，打完電話就離開，並未將手機帶進戰情室，相關同袍證詞可疑及單位查證不實，盼還她清白。