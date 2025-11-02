屏東消防局8隻特搜犬1天照養費不到50元 議員疾呼需正視

屏東縣消防局特搜大隊是全國首個成立特搜大隊的消防局，近年來在災害現場都能看見屏東縣特搜大隊身影。民代發現，消防局編列特搜大隊經費每年485萬元，另，搜救犬照養等費用1年僅13.5萬元，現有8隻搜救犬等於1隻搜救犬1天照養費46元，不到50元。消防局表示，相關經費會通盤檢討。

屏東縣消防局特搜大隊2023年2月因輪值國際人道救援任務，集結40名編組成員前往土耳其支援震災，成功救援一名女性，獲得國際醫療典範獎表揚。去年支援花蓮大地震，今年兩度到花蓮光復鄉支援洪災救援，隊員們深陷泥漿內，不放棄任何機會，救出受困3天6歲女童，振奮人心，第二次重返花蓮時，也帶著搜救犬Chubby前往搜救。

屏東縣議員陳揚、梁育慈近日議會質詢關注搜救犬預算不足問題。陳揚說，屏東縣8隻搜救犬，編列13.5萬元是包括飼料、預防針注射、營養品等，換算成1天照養費約46元，若跟屏東縣動物之家流浪動物相比1天照養費用68元。高雄市搜救犬12隻一天照養費用324元，台北市8隻，編列150萬，一天照養費1隻是513元。

梁育慈說，狗狗飼料罐頭一個約50元上下，屏東縣的搜救犬連加菜的一個罐頭都吃不起，且不只搜救犬，還有特搜大隊的同仁們，特搜相關訓練專用的費用485萬元，也是太少了。搜救犬的養成不易，訓練費、設備費，也需要人力挹注。

消防局長李彬正說，搜救犬相關經費，積極爭取民間支援贊助，飼料等有跟廠商簽訂MOU，免費無限期提供飼料給犬隻，若參加國際考試認證、移地訓練等，散布其他科室經費，特搜大隊有需求會簽出，用各科室相關業務費支應，不會有短少情形發生。陳揚認為，這不是長久之計，難道消防弟兄薪水、伙食費用還人家認養嗎？「搜救犬也是經過專業認證，等於是消防弟兄一員」。