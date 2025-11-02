台中南屯閃燈路口死亡車禍 女保全右腿變形送醫不治
台中劉姓女保全在今天清晨5時許，騎機車行經南屯區一處閃燈路口時，與駕駛休旅車的林姓男子發生碰撞，救護車到場時，劉女右腿變形，無生命跡象，送醫急救後仍不治，警方調查，林男無酒精濃度，當時劉女行向為閃紅燈、林男為閃黃燈，詳細肇事責任將待後續釐清，全案將依過失致死罪偵辦。
經查，劉姓女子（59歲）擔任保全，今天清晨5時許，騎機車沿南屯區文心南三路內側快車道往向心南路方向行駛，當時林姓男子（24歲）駕駛休旅車，沿永春東一路快車道往永春東路，雙方在文心南三路、永春東一路的路口發生碰撞，劉女人車倒地，右腿變形，送醫急救後仍不治。
警方調查，案發路口為閃燈路口，劉女行向為閃紅燈、林男行向為閃黃燈，二人都無酒精濃度，初判肇因是未依號誌標線行駛，詳細肇事責任，仍待後續釐清，全案今將報請檢察官相驗，依過失致死罪偵辦。
