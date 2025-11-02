聽新聞
0:00 / 0:00
台南瑪莎拉蒂猛撞女騎士與路旁轎車... 駕駛拋下女乘客與傷者逃逸
一輛瑪莎拉蒂今天清晨5時許在台南市南區撞上騎著機車的林姓婦人與路邊三輛汽車後，車頭嚴重撞毀，駕駛拋下車內女乘客離去；消防到場將林婦與女乘客送醫，轄區第六警分局則封鎖現場，調閱監視器追查駕駛去向，將釐清是否有酒駕、毒駕，依肇事逃逸罪偵辦。
台南市消防局今天上午5時16分接獲報案，永成路三段45號前發生嚴重車禍，現場為1輛摩托車與1輛轎車因不明原因發生交通事故，現場有2名患者；一名48歲林姓女子為機車騎士，意識不清，肢體多處擦傷，25歲女子為汽車乘客，意識清楚，均送醫急救。
網友joyceshih518在社群媒體threads上表示目擊經過，她被一聲撞擊聲接著煞車聲驚醒，外出查看，現場一片狼藉，看到一輛逆向的瑪莎拉蒂，車頭都撞爛了，撞擊力道該有多大；機車騎士躺在地上胸口大幅地起伏，聽到鄰居議論紛紛，車上駕駛已經跑了。
網友紛紛討論「肇事留車，人跑掉，100%不是吸毒就是喝酒」、「看另一篇肇事者好像坐計程車跑了」、「很多人心存僥倖心態」、「到底撞了什麼可以撞這樣」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言