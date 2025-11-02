快訊

台南瑪莎拉蒂猛撞女騎士與路旁轎車... 駕駛拋下女乘客與傷者逃逸

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

一輛瑪莎拉蒂今天清晨5時許在台南市南區撞上騎著機車的林姓婦人與路邊三輛汽車後，車頭嚴重撞毀，駕駛拋下車內女乘客離去；消防到場將林婦與女乘客送醫，轄區第六警分局則封鎖現場，調閱監視器追查駕駛去向，將釐清是否有酒駕、毒駕，依肇事逃逸罪偵辦。

台南市消防局今天上午5時16分接獲報案，永成路三段45號前發生嚴重車禍，現場為1輛摩托車與1輛轎車因不明原因發生交通事故，現場有2名患者；一名48歲林姓女子為機車騎士，意識不清，肢體多處擦傷，25歲女子為汽車乘客，意識清楚，均送醫急救。

網友joyceshih518在社群媒體threads上表示目擊經過，她被一聲撞擊聲接著煞車聲驚醒，外出查看，現場一片狼藉，看到一輛逆向的瑪莎拉蒂，車頭都撞爛了，撞擊力道該有多大；機車騎士躺在地上胸口大幅地起伏，聽到鄰居議論紛紛，車上駕駛已經跑了。

網友紛紛討論「肇事留車，人跑掉，100%不是吸毒就是喝酒」、「看另一篇肇事者好像坐計程車跑了」、「很多人心存僥倖心態」、「到底撞了什麼可以撞這樣」。

一輛瑪莎拉蒂今天清晨5時許在台南市南區撞上騎著機車的婦人，再追撞3輛車後，車頭嚴重撞毀，駕駛拋下女乘客與傷者離去。圖／翻攝自threads帳號reporter.taiwan（記者爆料網）
一輛瑪莎拉蒂今天清晨5時許在台南市南區撞上騎著機車的婦人，再追撞3輛車後，車頭嚴重撞毀，駕駛拋下女乘客與傷者離去。圖／翻攝自threads帳號reporter.taiwan（記者爆料網）

