國3內車道夜間突逆向來車 這名神駕駛1秒閃躲化解危難

國道3號高速公路昨晚7時28分許，1輛開著賓士轎車的許姓駕駛，沿著高速公路的內車道平順行駛，忽然出現1輛逆向而來的車燈，這位神駕駛不到1秒的一瞬間，靠直覺快速反應閃躲，幸運化解1場災難，警方已查到逆向車，駕駛將被追究危險駕駛刑責與，與吊扣汽車牌照與處至少6千元罰款。

國道3號雲林古坑段南下方向，昨晚7時28分許發生一起驚險萬分的夜駕驚魂記，1輛駕駛在高速公路內側車道的賓士車，行抵約275公里處，突然遠處出現車燈，原以為是北上的車，近一點時看竟是逆向行車而來，賓士車駕駛在約只1秒的時間內快速閃避。

幸好當時外車車道沒車，成功閃開這輛逆向車，幸運躲過1劫，有人對於夜間高速公路如何會突然出現逆向來車，感到不解，將行車紀錄器貼網提醒民眾。從車紀錄器的聲音顯示，賓士車閃過這輛逆向車後，後方即傳來碰撞聲，是否肇事，國道警方接獲報案進一步調查。

國道第8大隊古坑分隊長蔡源璋指出，該大隊昨晚接獲通報指1部自小客車於上述時地由南往北逆向行駛於內側車道，立即派遣巡邏車前往處理；並於19時34分在南向266.8公里處(古坑路段)攔獲由麥姓男子(62歲)駕駛的自小客車，並將他即引導至外側路肩。

國道警方經查麥姓男子所的車自古坑服務區進入國道逆向行駛約10公里，幸無造成意外事件及人員傷亡。麥男的駕駛行為違反道路交通管理處罰條例在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛之規定，將處以6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。