高雄夫妻活跳跳鱸魚車直撞冷凍廠圍牆 魚噴出、夫妻受傷

阮姓男子今天凌晨1時駕駛活跳跳的鱸魚車與妻子前往高雄前鎮漁港販售，未料，行經東亞路卻直撞冷凍廠圍牆，部分鱸魚從貨車孔噴出變滿地死魚，阮和妻子胸口及手腳輕傷；阮聲稱眼前突然一片黑才肇事，警方施以酒測無酒駕行為。

前鎮警分局調查，阮姓男子（34歲）駕駛滿載鱸魚的貨車搭載陶姓妻子（36歲），今天凌晨1時許打算至前鎮漁港販賣，貨車行經東亞路南往北行駛時，突直衝前方冷凍廠，猛撞圍牆。

阮男貨車卡在圍牆，衝擊力導致後方部分鱸魚從貨車孔噴出掉滿地，阮男胸口受傷、陶女手腳擦挫傷。

警消獲報趕抵，阮男夫妻因傷勢無大礙，稱要自行就醫；阮男聲稱和妻子載鱸魚前往前鎮漁港販售，因突然感到眼前一片黑就撞上圍牆。