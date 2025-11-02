等一個人的公車亭 台中男苦等兒警協助原來時空錯亂

台中一名75歲男子前天下午迷途竟走10公里，坐在沙鹿區某公車亭要等兒子回國，原來是他時空背景錯亂，員警助他返家。

前天下午3時30分，沙鹿區忠貞路上1名男子迷途在附近徘徊許久，路過民眾發現擔心安危向警方報案協助了解，台中市清水警分局清泉所長吳政和與員警黃柏森獲報趕到現場，同時間當地里長蔡水松也接獲里民通報趕到，但現場未發現名男子蹤影。

雙方分頭找尋，約20分鐘後，里長發現男子獨自坐沙鹿區中清路公車亭，當警方到場時，男子說，他兒子今天從大陸回來下午5點會來公車站接他，詢問男子身分資料時，男子都無法清楚回答，警方只好先行將他帶返駐地休息。

經警方透過系統比對找尋，發現男子竟住在10公里外的神岡區並有多次協尋紀錄，男子兒子接獲警方通知後立即前來將男子帶回團圓，結束一場迷途記。男子兒子表示，父親常獨自徒步外出後即迷途，對於時、空背景時常混亂，此次感謝警方、里長的熱心協助。