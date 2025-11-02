這分局轄內有四大工業區...大型車往來頻繁 專案取締開罰連3天112件

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

有鑑於大型車車身體積龐大、視野有限，轉彎時尤其容易忽略右前輪死角，若發生交通事故往往造成死亡車禍，台南市警第三分局近日連續三天在安南區轄內四大工業區主要幹道及聯外橋樑，加強大型車重點違規取締，共取締各類違規112件，經持續不定期執行取締勤務。

第三分局負責台南市安南區，轄內包括總頭寮、和順、新吉及台南科技等4處工業區；分局指出，工業區往來大型車與砂石車一旦違規，對用路安全威脅極大，分局自今年1月至10月持續推動大型車執法專案，依據交通事故熱點分析，針對大型車常見高風險違規加強取締。

分局重點取締項目包括超載、超速、闖紅燈、違規停車、酒後駕駛、未申請路權行駛、轉彎未依規定及未裝設行車視野輔助系統等，統計今年1至10月共取締705件，較去年同期575件增加130件；同期大型車事故發生39件，較去年同期50件減少11件，降幅達22%，展現加強取締防制成效。

為保障用路人行車安全，避免再發生大型車A1類交通事故（死亡車禍），分局自上月30日至昨天連續3日，再次針對往來安南區轄內四大工業區主要幹道及聯外橋樑，加強大型車重點違規取締，3天共取締各類違規112件，較去年同期的13件增加99件，展現執法決心。

分局指出，將持續不定期執行大型車取締勤務，守護民眾行的安全；同時呼籲駕駛人自律守法，行車不超速、不搶快、不違規。警方將深入校園與社區加強宣導，提醒用路人注意大型車視野死角與內輪差，勿與大型車爭道或進入盲區，保持安全距離，共同防範事故發生。

台南市警第三分局近日連續三天在安南區轄內四大工業區主要幹道及聯外橋樑，加強大型車重點違規取締,共取締各類違規112件。記者袁志豪／翻攝
交通事故 台南 死亡

