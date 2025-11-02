聽新聞
0:00 / 0:00
淡水BMW左轉猛撞直行車再撞機車 停紅燈女騎士衰遭撞飛命危
23歲黃女昨晚10時許駕駛BMW轎車行經淡水區文化路欲左轉建設街時，與對向33歲張男轎車發生碰撞，黃女車輛失控再衝撞一旁停等紅燈的67歲吳姓女騎士，吳女被撞飛失去呼吸心跳目前仍命危急救中。黃女與張男酒測值為0，確切肇責歸屬仍待釐清。
淡水警方昨天晚間10時51分接獲報案，淡水區文化路與建設街口發生車禍事故。警方獲報趕抵，發現被撞的67歲吳姓女機車騎士已失去呼吸心跳，立即由救護人員送醫，目前仍在醫院急救中。
警方經查，23歲黃女駕駛白色BMW轎車行經文化路欲左轉建設街時，與對向直行的33歲張姓駕駛的轎車發生碰撞，2車碰撞後黃女車輛失控再追撞於建設街停等紅燈的67歲吳姓女機車騎士。巨大的撞擊力導致吳女被撞噴飛至一旁停車場入口當場失去生命跡象。黃女與張男酒測值均為0，確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言