淡水BMW左轉猛撞直行車再撞機車 停紅燈女騎士衰遭撞飛命危

23歲黃女昨晚10時許駕駛BMW轎車行經淡水區文化路欲左轉建設街時，與對向33歲張男轎車發生碰撞，黃女車輛失控再衝撞一旁停等紅燈的67歲吳姓女騎士，吳女被撞飛失去呼吸心跳目前仍命危急救中。黃女與張男酒測值為0，確切肇責歸屬仍待釐清。

淡水警方昨天晚間10時51分接獲報案，淡水區文化路與建設街口發生車禍事故。警方獲報趕抵，發現被撞的67歲吳姓女機車騎士已失去呼吸心跳，立即由救護人員送醫，目前仍在醫院急救中。