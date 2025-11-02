快訊

華航機隊／曾堅持不買波音747 華航當年如何回心轉意

粿粿疑買網軍證據瘋傳！狂PO洗白文 網抓包「千元買網軍」鐵證

日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全

淡水BMW左轉猛撞直行車再撞機車 停紅燈女騎士衰遭撞飛命危

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

23歲黃女昨晚10時許駕駛BMW轎車行淡水區文化路欲左轉建設街時，與對向33歲張男轎車發生碰撞，黃女車輛失控再衝撞一旁停等紅燈的67歲吳姓女騎士，吳女被撞飛失去呼吸心跳目前仍命危急救中。黃女與張男酒測值為0，確切肇責歸屬仍待釐清。

淡水警方昨天晚間10時51分接獲報案，淡水區文化路與建設街口發生車禍事故。警方獲報趕抵，發現被撞的67歲吳姓女機車騎士已失去呼吸心跳，立即由救護人員送醫，目前仍在醫院急救中。

警方經查，23歲黃女駕駛白色BMW轎車行經文化路欲左轉建設街時，與對向直行的33歲張姓駕駛的轎車發生碰撞，2車碰撞後黃女車輛失控再追撞於建設街停等紅燈的67歲吳姓女機車騎士。巨大的撞擊力導致吳女被撞噴飛至一旁停車場入口當場失去生命跡象。黃女與張男酒測值均為0，確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查釐清。

黃女車輛失控後衝撞一旁停等紅燈的吳姓女騎士。記者黃子騰／翻攝
黃女駕駛這輛白色BMW轎車左轉與直行車碰撞，失控撞飛吳姓女騎士。記者黃子騰／翻攝
張男駕駛的轎車車頭也嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
淡水 失控 車行

相關新聞

芳苑鐵牛車載客翻覆 彰縣府開罰

彰化縣芳苑鄉紅樹林海空步道昨下午二點多，一台經營潮間帶旅遊的鐵牛車不慎翻覆，車上十名遊客摔落受傷，所幸皆為輕傷。縣府昨晚...

北市造型師疑背債入不敷出 陳屍出租套房、遺體明顯發黑

台北市中山區龍江路一處出租套房，10月31日下午傳出一名男子陳屍屋內，警方趕抵現場發現男子約已死亡一周至兩周、遺體明顯發...

淡水BMW左轉猛撞直行車再撞機車 停紅燈女騎士衰遭撞飛命危

23歲黃女昨晚10時許駕駛BMW轎車行經淡水區文化路欲左轉建設街時，與對向33歲張男轎車發生碰撞，黃女車輛失控再衝撞一旁...

影／濃煙火光直竄天際！新店北宜公路平房陷火海 延燒4戶仍搶救中

新北市新店區北宜公路1段巷內連棟鐵皮平房，今晚7時發生火警，因火勢延燒共4戶入火海，濃煙火光直竄天際。

機車遭撞安全帽噴飛騎士亡 竹市議員：應調整號誌、一併檢討類似路口

新竹市中華路與民權路口上月發生死亡車禍，一名46歲機車騎士遭一輛左轉汽車撞擊，送醫後不治身亡。市議員鄭美娟指出，經警方統...

影／苗栗竹南2轎車對撞2名駕駛受傷送醫 肇事車輛側立路中

苗栗縣竹南鎮博愛街與竹圍街88巷口今天清晨近7時發生2輛轎車對撞事故，其中1輛側翻並立在路中，兩車駕駛人都受輕傷送醫，這...

