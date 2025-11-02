機車遭撞安全帽噴飛騎士亡 竹市議員：應調整號誌、一併檢討類似路口

新竹市中華路與民權路口上月發生死亡車禍，一名46歲機車騎士遭一輛左轉汽車撞擊，送醫後不治身亡。市議員鄭美娟指出，經警方統計，該路口去年至今年10月14日止共發生交通事故31件，因此，她與相關單位會勘，提出包括調整號誌、一併檢討類似路口等建議，呼籲市府盡速研議並落實；對此，市府回應，將請道路交通安全委員會勘後提報改善方案，另中華路一到三段改善已獲核定，盼全面提升交通安全。

警方統計，去年至今年10月14日止該路口共發生道路交通事故31件，分析肇事原因，車禍死亡類事故「闖紅燈直行」1件；車禍受傷類事故「未依規定讓車」共7件、「未注意車前狀態」4件、「車輛未依規定暫停讓行人先行」2件、「其他不當駕駛行為」2件、「違反二段式左轉標誌（線）」2件、「闖紅燈直行」1件；另有車禍車損類事故12件。

市府交通處表示，將邀請道路交通安全委員現場會勘，針對事故發生原因研議改善方案，並提報至道路交通安全會報中討論。另市府已獲國土管理署核定辦理中華路一至三段整體道路改善工程，改善內容包括增設左轉附加車道、車道重新配置、行人庇護島及人行道等項目，期能全面提升行車與行人安全。

上月初一輛汽車沿中華路行駛左轉民權路時，猛烈撞擊直行的機車騎士，機車騎士連人帶車飛上人行道，當場倒地重傷，安全帽更噴飛約20公尺，雖經緊急就醫，但仍不治身亡。事件發生後，市議員鄭美娟與交通處、警察局及三民里長范姜財一同前往現場會勘，希望能有效提升路口的通行安全。

現場會勘初步結論，因交通處評估該處未有足夠空間設置左轉專用道，因此建議中華路北上車道的號誌原先為「綠燈早開」，未來將調整為「綠燈遲閉」，讓左轉車輛能在確認對向車流已完全停止後再左轉，提升行車安全。