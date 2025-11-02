機車遭撞安全帽噴飛騎士亡 竹市議員：應調整號誌、一併檢討類似路口

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市中華路與民權路口上月發生死亡車禍，一名46歲機車騎士遭一輛左轉汽車撞擊，送醫後不治身亡。市議員鄭美娟指出，經警方統計，該路口去年至今年10月14日止共發生交通事故31件，因此，她與相關單位會勘，提出包括調整號誌、一併檢討類似路口等建議，呼籲市府盡速研議並落實；對此，市府回應，將請道路交通安全委員會勘後提報改善方案，另中華路一到三段改善已獲核定，盼全面提升交通安全。

警方統計，去年至今年10月14日止該路口共發生道路交通事故31件，分析肇事原因，車禍死亡類事故「闖紅燈直行」1件；車禍受傷類事故「未依規定讓車」共7件、「未注意車前狀態」4件、「車輛未依規定暫停讓行人先行」2件、「其他不當駕駛行為」2件、「違反二段式左轉標誌（線）」2件、「闖紅燈直行」1件；另有車禍車損類事故12件。

市府交通處表示，將邀請道路交通安全委員現場會勘，針對事故發生原因研議改善方案，並提報至道路交通安全會報中討論。另市府已獲國土管理署核定辦理中華路一至三段整體道路改善工程，改善內容包括增設左轉附加車道、車道重新配置、行人庇護島及人行道等項目，期能全面提升行車與行人安全。

上月初一輛汽車沿中華路行駛左轉民權路時，猛烈撞擊直行的機車騎士，機車騎士連人帶車飛上人行道，當場倒地重傷，安全帽更噴飛約20公尺，雖經緊急就醫，但仍不治身亡。事件發生後，市議員鄭美娟與交通處、警察局及三民里長范姜財一同前往現場會勘，希望能有效提升路口的通行安全。

現場會勘初步結論，因交通處評估該處未有足夠空間設置左轉專用道，因此建議中華路北上車道的號誌原先為「綠燈早開」，未來將調整為「綠燈遲閉」，讓左轉車輛能在確認對向車流已完全停止後再左轉，提升行車安全。

鄭美娟另建議，應將中華路二段沿線與這次會勘的地點民權路雷同的民生路、民主路、鐵道路等一併檢討。目前為中華路南下方向遲閉。為考慮車流放行秒數，建議一起納入改善範圍。呼籲市府能將此次車禍死亡事故盡快在近期的道路交通安全會議中研議並落實改善措施，避免憾事再次發生。

新竹市中華路與民權路口上月發生死亡車禍，市議員鄭美娟指出，與相關單位會勘，提出包括調整號誌、一併檢討類似路口等建議，呼籲市府盡速研議並落實。記者王駿杰／攝影
