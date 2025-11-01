快訊

影／苗栗竹南2轎車對撞2名駕駛受傷送醫 肇事車輛側立路中

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮博愛街與竹圍街88巷口今天清晨近7時發生2輛轎車對撞事故，其中1輛側翻並立在路中，兩車駕駛人都受輕傷送醫，這起事故還波及路旁停放的另外2輛車，車禍發生原因和責任待調查釐清。

警方初步調查，今天清晨6時55分接獲事故通報，員警趕往處理，發現兩車對撞，其中一輛「側立」在路中，兩名男性駕駛臉部、手部分別受到擦挫傷，意識清楚，經送醫救治無大礙。

車禍發生時，52歲杜姓男子駕駛轎車沿博愛街東往西方向行駛，但車輛疑似偏移至對向車道，與57歲陳姓男子駕駛的轎車迎面碰撞，強大撞擊力道波及路邊停放的兩輛車。對撞兩車駕駛經警方酒測，酒精濃度都為0，初步排除酒駕因素，肇事原因仍待調查釐清。

竹南警分局呼籲，駕駛人行車務必專心，避免疲勞與恍神駕駛，確保自身與他人安全。

苗栗縣竹南鎮博愛街與竹圍街88巷口今天清晨近7時發生2輛轎車對撞事故,其中1輛側翻並立在路中,兩車駕駛人都受傷送醫,車禍發生原因和責任待調查釐清。記者胡蓬生／翻攝
