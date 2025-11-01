夏于喬與更生少年協會社工對談 鼓勵：人生很長，現在的選擇不是終點

中華民國更生少年關懷協會主辦的年度特展系列講座「寫下自己的青春劇本」，今天在台北華山文化園區舉行，金鐘獎主持人兼演員夏于喬擔任特展公益代言人，受邀與協會社工高彤進行跨界對談，以夢想、挫折與陪伴為主軸，討論如何透過職業訓練與穩定人際支持，幫助更生少年走出歧途。

夏于喬以自身出道經驗為例，勉勵在場青少年勇敢追求興趣與夢想，她說現今展現才華的管道更多元，不一定要循傳統路徑，同時提醒選擇與堅持同樣重要，「任何工作都會遇到困境，光鮮亮麗之前需要等待別人給機會，只能準備好自己」。

夏于喬說，之所以願意擔任公益代言人，是因為去年上映的電影小雁與吳愛麗飾演陳思雁，發現除了角色外，可以以個人身分為這個議題做些什麼，更讓自己醒悟的是，演藝圈同齡好友因病突然離世，「我以為人生還很長，如果人生只剩一萬多天可以活，所以不想要留遺憾，如果明天是最後一天，我會後悔放掉主持去當演員嗎？」，思考後決定選擇夢想，於是離開主持轉戰演戲，好好珍惜每一天。

有民眾提問少年詐騙問題氾濫，夏于喬說面對詐騙，往往還要承擔龐大賠償與社會壓力，少年可以在協會透過職業教育和實習機會，看見替代人生方向，遠離誘惑；高彤則說，少年最需要的是穩定的人際連結，民眾可以成為少年的正向朋友圈。

活動尾聲，夏于喬對現場迷惘的少年發出期許說，「人生很長，你現在的每一個選擇都不是終點」，「就算走錯了，也能回頭，就算跌倒了，也能再站起來」，勉勵年輕人不要懼怕失敗，每一步都在為未來鋪路。