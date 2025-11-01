北市造型師疑背債入不敷出 陳屍出租套房、遺體明顯發黑

台北市中山區龍江路一處出租套房，10月31日下午傳出一名男子陳屍屋內，警方趕抵現場發現男子約已死亡一周至兩周、遺體明顯發黑，警方封鎖現場勘驗排除外力因素，報請檢察官相驗後遺體發還家屬。

警方調查，死者為57歲施姓男子，他自今年4月起租住該處，每月房租約1萬2000元，疑收入不穩、積欠數個月房租，房東遲遲聯絡不上人，直到10月31日下午，房東前往關切，還沒進門就聞到濃烈臭味，懷疑有異通報警方並請鎖匠開門，赫見施男明顯死亡。

警方聯繫施男家屬，家屬稱與死者已20多年沒聯絡，對其生活狀況並不清楚；據了解，施男為藝人妝髮造型師，疑因收入不多、入不敷出，又有負債才發生憾事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980