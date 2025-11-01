快訊

4旬男闖國小「拿空氣長槍射鋁罐」民眾嚇壞發文警告 警方將依社維法裁罰

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天下午1時許，台北市福德國小校園內，45歲鄭姓男子拿出瓦斯空氣長槍試打鋁罐；網友看見後在臉書揭露，轄區警方迅速到場盤查逮人，警方初驗槍枝威力，子彈未貫穿測試鋼板，可能不具法律規定的殺傷力，稍晚將依社會秩序維護法裁罰。

鄭男10月30日在高雄市生存遊戲店購買一把瓦斯空氣長槍後，今天下午和友人相約爬虎山，並順便測試空氣槍；他和友人約在福德國小門口，由於他提前抵達，友人還未到，他看到國小操場空曠，又有可樂鋁罐棄置，一時心癢就拿出長槍試射鋁罐，前後打了兩個彈匣。

有網友看到後拍照上傳臉書社團警告，轄區警方迅速到場，在福德街與福德街251巷口，攔查鄭男，他隨身背黑色袋子，內有瓦斯空氣長槍一把，彈夾兩個、短槍一把，彈夾3個、瓦斯一罐、BB彈一包。

警方將鄭男帶回派出所詢問，並將長槍送交鑑定，不過長槍射擊測試鋼板沒有貫穿，顯示沒有足夠殺傷力，警方將依社維法裁罰。

今天下午1時許，台北市福德國小校園內，45歲鄭姓男子拿出瓦斯空氣長槍試打鋁罐，轄區警方迅速到場盤查逮人。示意圖／AI生成
今天下午1時許，台北市福德國小校園內，45歲鄭姓男子拿出瓦斯空氣長槍試打鋁罐，轄區警方迅速到場盤查逮人。示意圖／AI生成

校園 槍枝 北市 BB彈

