彰化芳苑潮間帶旅遊鐵牛車自撞護欄 10遊客被擦撞受傷送醫

彰化縣芳苑鄉紅樹林海空步道今下午兩點多，發生潮間帶旅遊的鐵牛車要出海時不慎翻覆，旁邊遊客走避不及造成10人受傷，芳苑及鄰近消防分隊派出3輛救護車前往救援，海巡單位也到場協助救護。送傷的遊客分別送往二林基督教醫院、秀傳彰濱醫院救治，都沒生命危險。

據了解，這團遊客全數來自北部，今上午趁著潮水退去搭乘鐵牛車到芳苑鄉潮間帶遊玩，下午兩點過後開始漲潮，他們回岸時，一輛鐵牛車被正要到潮間帶載回另一批遊客，經過時出海路擦撞護欄不慎翻覆，10名遊客（4男、6女）走避不及，肢體遭擦挫傷。

彰化縣消防局接獲通報鐵牛車翻覆，指派芳苑等消防分隊3輛救護車趕到，初步檢傷都意識清楚，沒生命危險，除了漁民駕駛拒絕就醫，其餘10名遊客分送兩家醫院救治。

鐵牛車沒車輛保險，載遊客到潮間帶旅遊的安全一直被討論但沒定論。鐵牛車「車禍」真正原因有待釐清，後續潮間帶海牛及鐵牛車的旅遊安全也有待進一步研議。