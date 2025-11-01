快訊

影／澳洲消防猛男來襲！台南特搜沒在怕 同場交流訓練

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

近日澳洲消防員來台參加公益交流活動，得知台南醫護與特搜人員今在新化訓練中心共同訓練，特地到場觀摩交流，澳洲消防員與台南特搜人員合作操作繩索系統，順利完成將模擬患者上拉救援任務，彼此豎起大拇指說「讚」。

台南市消防局今在新化訓練中心辦理特搜醫療組繩索訓練，由台南頑繩救援隊兼特搜隊成員擔任教官，醫療組由安南醫院、奇美醫院、佳里奇美醫院護理師及獸醫師參加。

近日澳洲消防員來台參加公益交流活動，得知台南醫護與特搜人員共同訓練，今特地到場觀摩交流。同時，澳洲消防員推廣當地消防慈善活動-「澳洲消防猛男月曆」。

消防局指出，該月曆是澳洲消防員長年推動的公益計畫，所得收益全數捐贈兒童醫院、動物保育與社福機構，展現消防員在救災之外的溫暖與社會責任。

局長李明峯說，台南特搜隊持續透過國內外訓練交流，強化專業實力，確保在各種複雜災難中都能迅速反應、拯救生命。透過這次國際技術交流，不僅能吸收國外的救援觀念與實務經驗，也促進彼此情誼。活動最後，雙方消防員開心合影留念，並互贈紀念品，為此次交流活動畫下圓滿句點。

近日澳洲消防員來台參加公益交流活動，得知台南醫護與特搜人員今在新化訓練中心共同訓練，特地到場觀摩交流。圖／讀者提供
近日澳洲消防員來台參加公益交流活動，得知台南醫護與特搜人員今在新化訓練中心共同訓練，特地到場觀摩交流。圖／讀者提供
澳洲消防員與台南特搜人員合作操作繩索系統，順利完成將模擬患者上拉救援任務。圖／讀者提供
澳洲消防員與台南特搜人員合作操作繩索系統，順利完成將模擬患者上拉救援任務。圖／讀者提供
雙方消防員開心合影留念並互贈紀念品，為此次交流活動畫下圓滿句點。圖／讀者提供
雙方消防員開心合影留念並互贈紀念品，為此次交流活動畫下圓滿句點。圖／讀者提供

