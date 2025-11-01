台中大里驚見砸車怪客！狂砸6車還追市民 31歲男落網被法辦

台中市大里區大智路驚見砸車怪客，31歲莊姓男子今早涉嫌持鐵條、鐵棍沿路毀損停放在路邊的6輛轎車，還狂追一名市民到喬城路，還好被聞訊趕到的警方制伏，並查扣作案工具，詢後依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

有網友PO文表示，照片、影片中的這個人（男子）在路邊大智路上到處砸車，追我到喬城路，還好喔跑的快。PO文一出引熱議，有網友稱表示，「不止這些，慘不忍睹」，也有的稱「我的車也被砸！」

台中市警局霧峰分局說明，警方在上午10時15分接獲報案，立即派員前往大里區喬城路，制伏涉嫌砸車的莊姓男子，經查莊男涉嫌持鐵棍、鐵條毀損6輛車，並查扣遺留在損毀車輛附近找到疑似砸車的鐵棍、鐵條。