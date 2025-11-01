快訊

影／女子當街遭毆搶走黃金墜鍊 新北警逮5嫌起因竟是蕾絲邊感情糾紛

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市范姓女子上月中當街遭1名男子徒手毆打還搶走黃金墜鍊，新北警方循線逮捕江姓、劉姓、張姓及2名少女共5名涉案嫌犯，經查起因竟是蕾絲邊感情糾紛引起，警詢後依強盜及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦及新北地院少年法庭審理。

新北市永和區福和路今年10月中旬發生1起強盜案，23歲范姓受害女子在上班途中，人行穿越道前下準備過馬路時，當街遭1名中年男子先噴灑辣椒水並連續揮拳攻擊，最後還強行搶走范女脖子上價值20萬元的黃金墜鍊，范女因頭部多處挫傷及撕裂傷，送醫後無生命危險。

永和警分局成立專案小組調閱案發地點周邊監視器畫面，經過半個月過濾追查，上月27日先逮捕涉嫌動手行兇劉姓男子（26歲）及同案共犯張姓男子（30歲）2人到案，經擴大追查在上月30日查獲幕後教唆主嫌江姓男子（30歲）及1對未成年雙胞胎姊妹。

據了解，涉嫌動手打人劉男和協助勘查地形的張男2人落網後坦承犯行，劉供稱得手的黃金墜鍊已拿至北市銀樓賣掉換現。案發當時，警方一度以為只是單純的強盜案，涉案主嫌江男被逮後，追查出起因竟是替1對未成年雙胞胎姊妹出氣。

原來范女與仍在就學的雙胞胎姊姊交往數月後分手，雙方有感情糾紛，妹妹為姊姊打抱不平，求助江男找劉、張2人出面替姊姊出氣，劉行凶時臨時起意搶走黃金墜鍊，劉男徒步逃逸過程中曾改搭計程車和捷運且不斷變裝、製造斷點，企圖擾亂警方追查，最後仍被警方專案小組循線查獲。

警詢後依強盜及傷害罪嫌送辦，劉、張2人經法院裁定羈押禁見，江男以6萬元交保，雙胞胎姊姊經新北地院少年法庭審理後責付家長帶回。

新北市范姓女子上月當街遭1名男子徒手毆打還搶走黃金墜鍊，新北警方循線逮捕5名涉案嫌犯，經查起因竟是蕾絲邊感情糾紛引起。記者王長鼎／翻攝
新北市范姓女子上月當街遭1名男子徒手毆打還搶走黃金墜鍊，新北警方循線逮捕5名涉案嫌犯，經查起因竟是蕾絲邊感情糾紛引起。記者王長鼎／翻攝
新北市范姓女子上月當街遭1名男子徒手毆打還搶走黃金墜鍊，新北警方循線逮捕5名涉案嫌犯，經查起因竟是蕾絲邊感情糾紛引起。記者王長鼎／翻攝
新北市范姓女子上月當街遭1名男子徒手毆打還搶走黃金墜鍊，新北警方循線逮捕5名涉案嫌犯，經查起因竟是蕾絲邊感情糾紛引起。記者王長鼎／翻攝

黃金 強盜

