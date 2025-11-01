高市道路燒紙錢惹議...網怒嗆「還有王法？」 警環都開罰

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區某廟宇昨天舉辦祭典活動，因在馬路上燒紙錢揚起灰燼引起居民不滿，錄影貼網公審，引起熱議。警方和環保局今天都表示將依法開罰。

高雄市前鎮區某廟宇昨天下午在民權二路與嘉陵街口，擺棚架舉辦祭典活動，引起許多居民和路人不悅，有人將廟方在道路上燒紙錢的影像貼網，另把人行道設為機車停放處，直稱「政府也沒在管，在柏油路上直接燒紙錢！還有王法？」「柏油路壞掉要算誰的？」「真的是無法無天」。不過也有網友回應，廟方已在柏油路上鋪一層沙子，那層沙子就是在保護柏油路。

警方趕去勸阻，廟方雖稱已申請路權，但警方認為，申請路權也不能在道路上燃燒紙錢，妨礙通行。員警即時制止，喝令即刻滅火。

警方今天表示，警方依違反道路交通管理處罰條例「在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙行車視線」開出罰單，並認為在公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞，恐涉及社會秩序維護法，將通知當事人到案說明，依法究辦，另通報消防局和環保局、工務局依權責查處。

環保局今天表示，寺廟露天燃燒紙錢產生明顯粒狀物，已違反空汙法，將裁處1200元至10萬元罰鍰。消防局認為，焚燒紙錢未違反消法規定，但仍提醒市民務必將餘燼熄滅，避免紙錢飛揚引發火災。

警方呼籲，民眾辦理婚喪喜慶活動，應依法向主管機關申請，並遵守核准使用範圍及相關規定，以免影響他人權益。

高市某廟宇在道路燒紙錢惹議。圖／擷取自Threads
高市某廟宇在道路燒紙錢惹議。圖／擷取自Threads

柏油路 環保局 路權

