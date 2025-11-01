阿伯坐在機車後座，整個人面向後方，雙手拖著載有樹葡萄盆栽的推車一起上路。圖：翻攝自Threads@charming_bastard___

桃園市大溪區日前有一名阿伯坐在機車後座，整個人面向後方，雙手拖著載有樹葡萄盆栽的推車一起上路，過程被其他用路人拍下上傳到Threads，在網路上引發熱議。不少網友驚呼台灣人騎機車什麼都能載、阿伯核心很強。更有人笑稱「樹葡萄還沒長出來，阿伯到家先長腹肌。」不過，大溪警分局表示，此舉已觸犯《道路交通管理處罰條例》相關規定，最高可處1萬8000元罰鍰。

此舉已觸犯《道路交通管理處罰條例》相關規定，最高可處1萬8000元罰鍰。圖：翻攝自Threads@charming_bastard___

大溪分局表示，汽機車駕駛人載運人客或貨物不穩妥，行駛時顯有危險者，依據《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第7款規定，將處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

大溪分局表示，行車安全無小事，無論汽機車駕駛人載運何種物品，都應確實固定妥當，避免物品掉落或傾倒造成危險。警方將持續加強巡查及取締作為，提醒用路人遵守交通安全規範。

本文章來自《桃園電子報》。原文：台灣人騎機車什麼都能載？大溪阿伯「超強核心姿勢」拖盆栽上路