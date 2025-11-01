聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄知名無煙燒肉店失火一堆人圍觀 網稱「又是免單的一餐」
高雄某知名連鎖無煙燒肉店位於民族一路的分店昨晚用餐時刻廚房排煙管突傳火警，濃煙往上飄竄，店內客人被緊急疏散，消防局出動21車50人馳援，火災現場引起過往人車圍觀，網友貼文指「變成有煙燒烤了」，另有網友指，「應該全免單了」。
位於民族一路的知名某連鎖無煙燒烤店昨晚7時32紛傳火警，高市消防局獲報出動21車50人前往救援，抵達火場後發現係1層樓建築物，起火點位於頂樓排煙管起火，幸現場無人受傷受困；客人被疏散至店外，火災一度引起過往人車駐足圍觀。
有網友將火災過程的影片PO上臉書社團仁武人大小事，指煙霧迷漫，又是免單的一餐，有網友回應笑指，「無煙燒肉把煙搞得這麼大就不及格」、「今晚應該全免單了」「、怎麼烤的烤到燒起來」、「變成有煙燒烤了」。
