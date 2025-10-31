快訊

美股早盤／四大指數齊揚！科技大廠財報亮眼 亞馬遜股價暴漲12%

觀光客變肥羊？台人遊韓頻遇「壞心店員」 他破解手法：比詐騙可惡

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

聽新聞
0:00 / 0:00

影／駕吉普車摔鯉魚潭水庫邊坡50公尺 駕駛未受傷還操作無人機

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

39歲溫姓男子今天下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起，對方意識清楚、沒有明顯傷勢，並未送醫，意外事故原因待釐清。

苗栗縣消防局指出，今天下午2點7分接獲通報，卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近有車輛墜入邊坡約50公尺處，派遣卓蘭消防分隊71救助器材車、91救護車趕往，下午2點25分趕抵現場，發現一輛吉普車（JEEP）墜落在邊坡下方。

消防人員評估地形狀況，在陡峭坡面上架設繩索系統，由搜救人員小心下降接觸到吉普車駕駛，對方意識清楚、生命徵象穩定，救援人員立即以吊帶與省力滑輪系統協助溫男脫困，下午3點30分救助人員和溫姓男子2人都安全被拉回路面。

據了解，吉普車溫姓駕駛沒有明顯傷勢，摔車後自行離開吉普車脫困，還上了車頂操作無人機，升空拍攝畫面，由於駕駛狀況良好，被救上路面後並未送醫，至於摔落下方的吉普車，必須由他自行負責吊回路面。

溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供
溫姓男子下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣 意識 水庫

延伸閱讀

農業部強調冷凍豬肉可供應1個月 苗栗縣公會：無需求

提振消費 中國免稅店買得到無人機

學者：善用M1A2T互聯系統 朝火炮與網路多領域作戰

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

相關新聞

獨／國道3車追撞！破2千萬勞斯萊斯「保險桿凹了」 維修費恐高達300萬

國道1號北上94公里新竹交流道光復路段，今天下午3時55分發生3車追撞意外，所幸無人受傷。不過其中1輛新車要價近3000...

影／駕吉普車摔鯉魚潭水庫邊坡50公尺 駕駛未受傷還操作無人機

39歲溫姓男子今天下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗...

雲林這座「智慧型監獄」獲獎 科技管理吸引外縣市志工參訪

雲林監獄推動智慧化管理系統，除了電子監控，更導入科技強化管理、提升效率，改善收容人生活。獄所的智慧化系統整合了多項功能，...

台65線大貨車鬼切衝撞賓士 網見過程罵翻：亂開車害人

新北市台65線高架快速道路中午有1輛載運鋼瓶的大貨車，不當變換車道把賓士掀背轎車撞成90度頂在車頭推行，後來又有行車影像...

影／桃園砂石車駕駛粗心忘收防塵網 轉彎瞬間勾倒紅綠燈

桃園市一名71歲劉姓男子今(31)日凌晨5時20分許駕駛砂石車，行經龜山區自強北路右轉光峯路時，因粗心沒將防塵網收起，當場勾...

一度搜救未果…新北老翁登宜蘭叢雲山失聯13天 遺體尋獲

來自新北市79歲楊姓老翁於19日搭火車至宜蘭龜山車站後，獨自攀登叢雲山失聯。經有關單位搜救，今天在梗枋北溪上游溪谷尋獲老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。