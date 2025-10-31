影／駕吉普車摔鯉魚潭水庫邊坡50公尺 駕駛未受傷還操作無人機

39歲溫姓男子今天下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗栗縣消防局接獲通報，派員趕往現場，以人力吊掛方式將溫男救起，對方意識清楚、沒有明顯傷勢，並未送醫，意外事故原因待釐清。

苗栗縣消防局指出，今天下午2點7分接獲通報，卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近有車輛墜入邊坡約50公尺處，派遣卓蘭消防分隊71救助器材車、91救護車趕往，下午2點25分趕抵現場，發現一輛吉普車（JEEP）墜落在邊坡下方。

消防人員評估地形狀況，在陡峭坡面上架設繩索系統，由搜救人員小心下降接觸到吉普車駕駛，對方意識清楚、生命徵象穩定，救援人員立即以吊帶與省力滑輪系統協助溫男脫困，下午3點30分救助人員和溫姓男子2人都安全被拉回路面。

據了解，吉普車溫姓駕駛沒有明顯傷勢，摔車後自行離開吉普車脫困，還上了車頂操作無人機，升空拍攝畫面，由於駕駛狀況良好，被救上路面後並未送醫，至於摔落下方的吉普車，必須由他自行負責吊回路面。