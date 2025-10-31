雲林這座「智慧型監獄」獲獎 科技管理吸引外縣市志工參訪

雲林監獄推動智慧化管理系統，除了電子監控，更導入科技強化管理、提升效率，改善收容人生活。獄所的智慧化系統整合了多項功能，包括人臉辨識系統、建置觸控式購物機及智慧生活與醫療管理平台，成功減少管理壓力、提升行政效能，2024年榮獲「透明晶質獎」。

台中地檢察署主任觀護人潘連坤今天率領榮譽觀護人協進會理事長陳文彬及理監事、志工等一行人參訪，由典獄長戴明瑋導覽接待，並就矯正與觀護合作經驗進行交流，其中以獄方推動慧化管理平台最為亮眼，也深受訪團肯定。

戴明瑋指出，雲監積極推動出監復歸轉銜機制、家庭支持與援助方案、高齡收容人照護計畫，並與台大附設醫院雲林分院合作推動的整合性藥癮治療服務，深化與社區銜接，協助收容人重返社會、重建人生，同時以制度化流程、資訊公開與廉政教育，獲得「透明晶質獎」成為全國監獄的標竿。

一行人並進入戒護區參觀「智慧監獄系統」建置成果，智慧系統整合包含生活及購物平台結合看診掛號系統、即時影像監控、電子圍籬及門禁管控等多項功能，並設置異地備援及智慧告警機制，展現科技化管理的進步與效率並強化戒護安全與效能。

在智慧安全監控方面結合即時監控影像偵測等系統加強安全維護，並以「人臉辨識系統」管理人員進出，確保門禁安全。購物機系統則透過智慧辨識身分，在觸控螢幕上快速完成購物、查詢等功能，減少作業程序，並整合掛號診療、活動申請等功能，提升行政透明度。