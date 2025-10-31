淡水汽車保修廠火警 濃煙衝天消防撲滅無人傷亡

汽車保修廠發生火警，所幸無人傷亡。 圖／紅樹林有線電視提供

今(31)日上午一早在新北市淡水區淡金路二段旁，一間鐵皮汽車保養工廠在清晨六點左右發生火警，消防獲報後立即出動人車到場，現場烈焰濃煙直衝天際，空氣中瀰漫著一股刺鼻味，由於濃煙影響交通，因此淡水警方也封鎖淡金路二段、濱海路口及新市二路口，剛好遇到上班時段的車潮也造成塞車。

消防第三大隊淡水中隊長何健鳴表示，消防出動46輛消防救災車輛，114位消防隊員，火勢在一個小時內控制，沒有人員傷亡。在地里長也說，第一時間也到場關心，由於起火的鐵皮工廠旁也有一處民宅，裡頭住著10位居民也在第一時間撤離，還好沒有造成人員受困。

里長表示，根據現場民眾指出，在一早有聽到爆炸碰的一聲，隨後就引發火勢，一發不可收捨。而據了解在起火的汽車保養廠當中，有停放5輛汽車，其中還有一輛是電動車，消防在撲滅火勢後依然不敢大意，留在現場降溫，而當時環保局也發出空汙警報，鄰近的新市國小也做出緊急應變，教學場域盡量避免戶外，教室開空調各班關門窗，師生戴口罩，而環保局也在現場檢測汙染，確保影響範圍。