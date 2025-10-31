快訊

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水汽車保修廠火警 濃煙衝天消防撲滅無人傷亡

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導

汽車保修廠發生火警，所幸無人傷亡。 圖／紅樹林有線電視提供
汽車保修廠發生火警，所幸無人傷亡。 圖／紅樹林有線電視提供

今(31)日上午一早在新北市淡水區淡金路二段旁，一間鐵皮汽車保養工廠在清晨六點左右發生火警，消防獲報後立即出動人車到場，現場烈焰濃煙直衝天際，空氣中瀰漫著一股刺鼻味，由於濃煙影響交通，因此淡水警方也封鎖淡金路二段、濱海路口及新市二路口，剛好遇到上班時段的車潮也造成塞車。

消防第三大隊淡水中隊長何健鳴表示，消防出動46輛消防救災車輛，114位消防隊員，火勢在一個小時內控制，沒有人員傷亡。在地里長也說，第一時間也到場關心，由於起火的鐵皮工廠旁也有一處民宅，裡頭住著10位居民也在第一時間撤離，還好沒有造成人員受困。

里長表示，根據現場民眾指出，在一早有聽到爆炸碰的一聲，隨後就引發火勢，一發不可收捨。而據了解在起火的汽車保養廠當中，有停放5輛汽車，其中還有一輛是電動車，消防在撲滅火勢後依然不敢大意，留在現場降溫，而當時環保局也發出空汙警報，鄰近的新市國小也做出緊急應變，教學場域盡量避免戶外，教室開空調各班關門窗，師生戴口罩，而環保局也在現場檢測汙染，確保影響範圍。

淡水 環保局

延伸閱讀

淡水貨櫃車減速等紅燈突遭追撞 72歲司機超齡違規曝光

桃消高平分隊前進石門山勞工育樂中心 強化場館防災應變

台中孕婦疑氣喘求救遭反鎖 消防到場已命危送醫搶救中

影／淡水連棟鐵皮工廠火警撲滅 淡金路持續交管

相關新聞

獨／國道3車追撞！破2千萬勞斯萊斯「保險桿凹了」 維修費恐高達300萬

國道1號北上94公里新竹交流道光復路段，今天下午3時55分發生3車追撞意外，所幸無人受傷。不過其中1輛新車要價近3000...

影／駕吉普車摔鯉魚潭水庫邊坡50公尺 駕駛未受傷還操作無人機

39歲溫姓男子今天下午駕駛吉普車行經苗栗縣卓蘭鎮苗52線鯉魚潭水庫景觀台附近路段時，突然連人帶車翻落邊坡下方50公尺，苗...

雲林這座「智慧型監獄」獲獎 科技管理吸引外縣市志工參訪

雲林監獄推動智慧化管理系統，除了電子監控，更導入科技強化管理、提升效率，改善收容人生活。獄所的智慧化系統整合了多項功能，...

台65線大貨車鬼切衝撞賓士 網見過程罵翻：亂開車害人

新北市台65線高架快速道路中午有1輛載運鋼瓶的大貨車，不當變換車道把賓士掀背轎車撞成90度頂在車頭推行，後來又有行車影像...

影／桃園砂石車駕駛粗心忘收防塵網 轉彎瞬間勾倒紅綠燈

桃園市一名71歲劉姓男子今(31)日凌晨5時20分許駕駛砂石車，行經龜山區自強北路右轉光峯路時，因粗心沒將防塵網收起，當場勾...

一度搜救未果…新北老翁登宜蘭叢雲山失聯13天 遺體尋獲

來自新北市79歲楊姓老翁於19日搭火車至宜蘭龜山車站後，獨自攀登叢雲山失聯。經有關單位搜救，今天在梗枋北溪上游溪谷尋獲老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。