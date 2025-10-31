台65線大貨車鬼切衝撞賓士 網見過程罵翻：亂開車害人

新北市台65線高架快速道路中午有1輛載運鋼瓶的大貨車，不當變換車道把賓士掀背轎車撞成90度頂在車頭推行，後來又有行車影像被貼上網，指責這輛大貨車在上匝道時便跨越雙白線硬擠插隊，被網友罵翻。

據民眾貼網的行車記錄影像，43歲康姓司機駕駛18.5噸大貨車，後車斗貼有多張易燃或危險警告標示，近午11時50分左右從新莊二交流道準備上台65線時，在匝道口跨越雙白實線向左硬擠插隊。

接著開上高架道加速往右匯入主線沒多久，又連續再向右側變換車道，硬生生把右邊1輛白色賓士掀背車撞成90度打橫，頂在貨車車頭向前推行至少20公尺才停下。