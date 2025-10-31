快訊

獨／國道3車追撞！破2千萬勞斯萊斯「保險桿凹了」 維修費恐高達300萬

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

國道1號北上94公里新竹交流道光復路段，今天下午3時55分發生3車追撞意外，所幸無人受傷。不過其中1輛新車要價近3000萬元的勞斯萊斯Ghost（幻影），車頭前保險桿凹陷變形，維修費估計恐高達300萬元。

國道警方指出，整起車禍初步研判疑似車陣回堵時，後方車輛未保持安全距離、未注意車前動態，導致連環追撞，共有3部車輛受損。事故發生後，國道警察立即封鎖內側車道，並通知拖吊車排除，所幸整起追撞事故無人員受傷。

從現場照片可見，勞斯萊斯引擎蓋掀起，前保險桿凹陷變形，撞擊力道相當大；被撞的前車車尾同樣凹陷。

鑫吉祥汽車保養服務廠負責人許富崴表示，該車為勞斯萊斯Ghost（幻影），新車要價約2700萬元，由於車頭嚴重毀損，維修費估計恐高達300萬元。由於該車為純手工打造，維修零件取得不易，要跟國外訂購材料，光是訂料、等料恐要等上數月。

勞斯萊斯以其「Bespoke」客製化服務聞名，車主通常會加上大量的個人化選配，如特殊車色、內裝材質、星光頂篷等，該車實際成交價格很可能超過新台幣3000萬元。

警方提醒，國道路段尖峰時段易因車流回堵發生追撞事故，駕駛應保持安全距離、隨時注意車前狀況，以免因一時疏忽造成意外。

國道1號北上94公里新竹交流道光復路段，今天下午3時55分發生3車追撞意外，其中一輛新車要價近3000萬元的勞斯萊斯，維修費估計恐高達300萬元。圖／讀者提供
國道1號北上94公里新竹交流道光復路段，今天下午3時55分發生3車追撞意外，其中一輛新車要價近3000萬元的勞斯萊斯，維修費估計恐高達300萬元。圖／讀者提供
國道1號北上94公里新竹交流道光復路段，今天下午3時55分發生3車追撞意外，其中一輛新車要價近3000萬元的勞斯萊斯，維修費估計恐高達300萬元。圖／取自高公局1968APP
國道1號北上94公里新竹交流道光復路段，今天下午3時55分發生3車追撞意外，其中一輛新車要價近3000萬元的勞斯萊斯，維修費估計恐高達300萬元。圖／取自高公局1968APP

