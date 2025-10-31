聽新聞
0:00 / 0:00
一度搜救未果…新北老翁登宜蘭叢雲山失聯13天 遺體尋獲
來自新北市79歲楊姓老翁於19日搭火車至宜蘭龜山車站後，獨自攀登叢雲山失聯。經有關單位搜救，今天在梗枋北溪上游溪谷尋獲老翁遺體，遺體運下山後將報請檢方相驗。
宜蘭縣消防局今天表示，楊姓老翁在19日獨自從新北市三峽區山佳站搭火車，前往頭城鎮龜山車站且未返家，家屬擔心他的安危，通報消防局協尋。後經調閱監視器發現，老翁疑似由頭城北關農場進入叢雲山。
宜蘭縣消防局之後集結有關單位，通知新北市政府消防局支援，前往山區搜救，過程中因連日下雨視線不佳，山區地形坡度陡峭且路滑，一度艱困難行，搜救未果。
宜蘭縣消防局指出，今天持續派員前往搜救，最後在梗枋北溪上游溪谷附近處尋獲老翁遺體，隨即由搜救人員協助運送下山後，聯繫家屬到場指認，並報請檢方相驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言