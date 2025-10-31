一度搜救未果…新北老翁登宜蘭叢雲山失聯13天 遺體尋獲

來自新北市79歲楊姓老翁於19日搭火車至宜蘭龜山車站後，獨自攀登叢雲山失聯。經有關單位搜救，今天在梗枋北溪上游溪谷尋獲老翁遺體，遺體運下山後將報請檢方相驗。

宜蘭縣消防局今天表示，楊姓老翁在19日獨自從新北市三峽區山佳站搭火車，前往頭城鎮龜山車站且未返家，家屬擔心他的安危，通報消防局協尋。後經調閱監視器發現，老翁疑似由頭城北關農場進入叢雲山。

宜蘭縣消防局之後集結有關單位，通知新北市政府消防局支援，前往山區搜救，過程中因連日下雨視線不佳，山區地形坡度陡峭且路滑，一度艱困難行，搜救未果。