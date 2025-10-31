淡水貨櫃車減速等紅燈突遭追撞 72歲司機超齡違規曝光

新北市淡水區今天中午有1輛小貨車疑未注意車前狀況，追撞前方正減速準備停等紅燈的聯結貨櫃車，貨車車頭變形使駕駛受困，由消防隊救出送醫。警方則發現聯結車司機已經高齡72歲，超出執業年齡上限68歲。

據了解，楊姓司機駕駛連結貨櫃車要去基隆送貨，中午12時許行經淡金路二段往台北方向，緩緩減速準備停等紅燈，後方突然遭小貨車追撞。40歲廖姓男子臉部和肢體多處擦挫傷被夾困在變形的貨車駕駛座，由消防隊員破壞車體協助脫困送往淡水馬偕醫院。