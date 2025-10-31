快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

影／桃園砂石車駕駛粗心忘收防塵網 轉彎瞬間勾倒紅綠燈

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市一名71歲劉姓男子今(31)日凌晨5時20分許駕駛砂石車，行經龜山區自強北路右轉光峯路時，因粗心沒將防塵網收起，當場勾倒紅綠燈桿。龜山警分局表示，事發地點是砂石車禁行路段，警方將依道路交通管理處罰條例告發。

龜山交通分隊提到，劉男駕駛砂石車行駛於龜山區自強北路右轉光峯路時，未注意車斗防塵網放下來，而勾到號誌桿應聲倒地。員警獲報立即到場處理及疏導交通。經警方實施酒測檢查，劉男酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

龜山交通分隊指出，劉男將面對號誌桿賠償責任。此外，警方也將依據道交條例第60條2項2款砂石車禁行路段予以告發。最後，警方呼籲，砂石車駕駛人行駛前要注意防塵網是否放下緊密，避免發生類似情形。

砂石車沒將防塵網收起，當場勾倒紅綠燈桿。讀者提供／桃園電子報
砂石車沒將防塵網收起，當場勾倒紅綠燈桿。讀者提供／桃園電子報

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】傻眼！龜山砂石車防塵網沒放下 轉彎瞬間勾倒紅綠燈

延伸閱讀：

  1. 終戰80週年賴清德談三叉山事件 籲民主國家團結守護和平
  2. 海巡署守護力量注新血 專業預備軍官班30學員結訓授階

砂石 紅綠燈 桃園

延伸閱讀

桃園砂石車自撞電桿倒塌肇逃 慘釀楊梅、龍潭830戶停電

桃園龜山2社宅基地局部滑落 市府要求停工改善

連日雨！桃園龜山2社宅工地驚見局部坍塌 市府：無立即危害

保時捷路口禮讓左轉砂石車 後面機車剎不住撞釀1傷

相關新聞

獨／國道3車追撞！破2千萬勞斯萊斯「保險桿凹了」 維修費恐高達300萬

國道1號北上94公里新竹交流道光復路段，今天下午3時55分發生3車追撞意外，所幸無人受傷。不過其中1輛新車要價近3000...

影／桃園砂石車駕駛粗心忘收防塵網 轉彎瞬間勾倒紅綠燈

桃園市一名71歲劉姓男子今(31)日凌晨5時20分許駕駛砂石車，行經龜山區自強北路右轉光峯路時，因粗心沒將防塵網收起，當場勾...

一度搜救未果…新北老翁登宜蘭叢雲山失聯13天 遺體尋獲

來自新北市79歲楊姓老翁於19日搭火車至宜蘭龜山車站後，獨自攀登叢雲山失聯。經有關單位搜救，今天在梗枋北溪上游溪谷尋獲老...

淡水貨櫃車減速等紅燈突遭追撞 72歲司機超齡違規曝光

新北市淡水區今天中午有1輛小貨車疑未注意車前狀況，追撞前方正減速準備停等紅燈的聯結貨櫃車，貨車車頭變形使駕駛受困，由消防...

家屬1個月聯絡不上…台中西區大樓住戶死亡 警破門飄屍臭

台中市西區民權路1棟大樓今傳出有住戶死亡，警方到場破門發現60歲李姓女子在屋內死亡多時，遺體已腐爛有屍水，但經鑑識未發現...

台中北屯驚傳8月大嬰兒失去呼吸心跳 緊急送醫仍不治

台中市北屯區今中午驚傳有8月大嬰兒猝死，警消獲報文昌東三街住戶抱著嬰兒到文昌消防分隊求救，初判嬰兒嘴唇發紺、無明顯外傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。