影／桃園砂石車駕駛粗心忘收防塵網 轉彎瞬間勾倒紅綠燈
桃園市一名71歲劉姓男子今(31)日凌晨5時20分許駕駛砂石車，行經龜山區自強北路右轉光峯路時，因粗心沒將防塵網收起，當場勾倒紅綠燈桿。龜山警分局表示，事發地點是砂石車禁行路段，警方將依道路交通管理處罰條例告發。
龜山交通分隊提到，劉男駕駛砂石車行駛於龜山區自強北路右轉光峯路時，未注意車斗防塵網放下來，而勾到號誌桿應聲倒地。員警獲報立即到場處理及疏導交通。經警方實施酒測檢查，劉男酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。
龜山交通分隊指出，劉男將面對號誌桿賠償責任。此外，警方也將依據道交條例第60條2項2款砂石車禁行路段予以告發。最後，警方呼籲，砂石車駕駛人行駛前要注意防塵網是否放下緊密，避免發生類似情形。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】傻眼！龜山砂石車防塵網沒放下 轉彎瞬間勾倒紅綠燈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言