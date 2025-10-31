影／桃園砂石車駕駛粗心忘收防塵網 轉彎瞬間勾倒紅綠燈

桃園市一名71歲劉姓男子今(31)日凌晨5時20分許駕駛砂石車，行經龜山區自強北路右轉光峯路時，因粗心沒將防塵網收起，當場勾倒紅綠燈桿。龜山警分局表示，事發地點是砂石車禁行路段，警方將依道路交通管理處罰條例告發。

龜山交通分隊提到，劉男駕駛砂石車行駛於龜山區自強北路右轉光峯路時，未注意車斗防塵網放下來，而勾到號誌桿應聲倒地。員警獲報立即到場處理及疏導交通。經警方實施酒測檢查，劉男酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

龜山交通分隊指出，劉男將面對號誌桿賠償責任。此外，警方也將依據道交條例第60條2項2款砂石車禁行路段予以告發。最後，警方呼籲，砂石車駕駛人行駛前要注意防塵網是否放下緊密，避免發生類似情形。

砂石車沒將防塵網收起，當場勾倒紅綠燈桿。讀者提供／桃園電子報

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】傻眼！龜山砂石車防塵網沒放下 轉彎瞬間勾倒紅綠燈