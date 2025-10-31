快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新莊大卡車轉彎撞倒斑馬線行人 老婦右腿開放性骨折送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天上午有1輛大卡車在路口轉彎時，僅減速未暫停禮讓行人，將走斑馬線過馬路的老婦人撞倒輾斷右腿。警方呼籲民眾即使走在行人穿越道上，一定要注意周邊的車輛動態，才能避開危險。

監視器拍到，昨天上午11時許，58歲陳姓司機駕駛預拌混凝土車從新北大道七段右轉中正路往桃園方向時，中正路口斑馬線上有3名行人正在穿越馬路，大卡車雖然有減速但未完全停下，撞到66歲婦人。

婦人當時與大卡車同方向行進，她似乎只專注於前方而沒留意車從左後方越來越靠近，不幸就在行人庇護島旁被撞倒，左前輪輾過她的右腿造成嚴重骨折，救護車趕抵緊急送往板橋亞東醫院。

警方指出，陳姓司機沒有飲酒，開車接近行人穿越道未暫停禮讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，依道路交通管理處罰條例第44條第4項舉發，可處7200元以上3萬6千元以下罰鍰、致人重傷吊銷駕駛執照。

新北市新莊區昨天上午有1輛大卡車在路口轉彎時，僅減速未暫停禮讓行人，將走斑馬線過馬路的老婦人撞倒輾斷右腿。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨天上午有1輛大卡車在路口轉彎時，僅減速未暫停禮讓行人，將走斑馬線過馬路的老婦人撞倒輾斷右腿。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨天上午有1輛大卡車在路口轉彎時，僅減速未暫停禮讓行人，將走斑馬線過馬路的老婦人撞倒輾斷右腿。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨天上午有1輛大卡車在路口轉彎時，僅減速未暫停禮讓行人，將走斑馬線過馬路的老婦人撞倒輾斷右腿。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

新莊老翁騎車摔斷腿 萬聖節殭屍、Tung Tung Tung現身幫忙...網笑瘋

影／新莊BMW運毒恍神蛇行連環撞 25歲通緝犯涉嫌毒駕

彰化陳家三姊弟過斑馬線遭撞釀2死 無照男綠燈超速肇事…一審判決曝

國1五股北出匝道今下午4點啟用！可分流20%車潮 紓解五股新莊長年壅塞

相關新聞

1屍2命！台中30多歲高血壓孕婦疑泡澡陷昏迷 送醫搶救不治

中市1名30多歲懷孕約2個月的女子，今天上在家中泡澡陷入昏迷，經消防局聞訊派員到場救護，女子已無呼吸心跳，經緊急送往中國附醫急救...

超商大夜班「零元購」 上班41天盜刷6萬餘點數、A走一堆菸

新竹劉姓男子2023年11月間到桃園市龍潭區某超商門市任職，每每趁著大夜班人少時，小額盜刷手機遊戲點數，累積達6萬345...

台中北屯驚傳8月大嬰兒失去呼吸心跳 緊急送醫仍不治

台中市北屯區今中午驚傳有8月大嬰兒猝死，警消獲報文昌東三街住戶抱著嬰兒到文昌消防分隊求救，初判嬰兒嘴唇發紺、無明顯外傷，...

影／新莊大卡車轉彎撞倒斑馬線行人 老婦右腿開放性骨折送醫

新北市新莊區昨天上午有1輛大卡車在路口轉彎時，僅減速未暫停禮讓行人，將走斑馬線過馬路的老婦人撞倒輾斷右腿。警方呼籲民眾即...

桃園垃圾車擦撞機車 女騎士倒臥困車底

桃園市環境管理處新屋區一輛清潔車昨晚沿線收垃圾，在中山東路一段左轉時疑因內輪差不慎與摩托車擦撞，女騎士倒於垃圾車後輪，隊...

台中孕婦疑氣喘求救遭反鎖 消防到場已命危送醫搶救中

台中市西屯區1名懷孕約2個月孕婦今上午疑似氣喘，求救時又遭反鎖門外，警消獲報到場發現她已經失去呼吸心跳，目前送醫搶救中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。