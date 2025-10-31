聽新聞
影／新莊大卡車轉彎撞倒斑馬線行人 老婦右腿開放性骨折送醫
新北市新莊區昨天上午有1輛大卡車在路口轉彎時，僅減速未暫停禮讓行人，將走斑馬線過馬路的老婦人撞倒輾斷右腿。警方呼籲民眾即使走在行人穿越道上，一定要注意周邊的車輛動態，才能避開危險。
監視器拍到，昨天上午11時許，58歲陳姓司機駕駛預拌混凝土車從新北大道七段右轉中正路往桃園方向時，中正路口斑馬線上有3名行人正在穿越馬路，大卡車雖然有減速但未完全停下，撞到66歲婦人。
婦人當時與大卡車同方向行進，她似乎只專注於前方而沒留意車從左後方越來越靠近，不幸就在行人庇護島旁被撞倒，左前輪輾過她的右腿造成嚴重骨折，救護車趕抵緊急送往板橋亞東醫院。
警方指出，陳姓司機沒有飲酒，開車接近行人穿越道未暫停禮讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，依道路交通管理處罰條例第44條第4項舉發，可處7200元以上3萬6千元以下罰鍰、致人重傷吊銷駕駛執照。
