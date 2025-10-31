快訊

桃園垃圾車擦撞機車 女騎士倒臥困車底

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市環境管理處新屋區一輛清潔車昨晚沿線收垃圾，在中山東路一段左轉時疑因內輪差不慎與摩托車擦撞，女騎士倒於垃圾車後輪，隊員當下立即報警、呼叫救護車，傷者送至聯新醫院再轉林口長庚。環管處今天上午表示，已指派幹部趕赴醫院陪同傷者，並協助轉院開刀治療事宜，也會持續關心傷者治療狀況。

事故發生後，清潔車駕駛人已配合警方回派出所製作筆錄，相關肇事原因由警方判定中。

這起事故發生在昨天傍晚5時31分新屋區中山東路一段，消防局調派救護車到現場，一位54歲女機車騎士困在垃圾清運車底，意識模糊生命徵象不穩，右小腿有8公分撕裂傷右大腿骨折，隨後由消防救護人員協助脫困，救護人員並於現場給予清洗傷口及包紮止血，由新屋救護車送往聯新國際醫院，先穩定傷勢，環境處並協助安排轉往林口長庚醫院。

女騎士在消防隊員、救護人員協助下送醫。記者鄭國樑／翻攝
