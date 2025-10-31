桃園垃圾車擦撞機車 女騎士倒臥困車底

桃園市環境管理處新屋區一輛清潔車昨晚沿線收垃圾，在中山東路一段左轉時疑因內輪差不慎與摩托車擦撞，女騎士倒於垃圾車後輪，隊員當下立即報警、呼叫救護車，傷者送至聯新醫院再轉林口長庚。環管處今天上午表示，已指派幹部趕赴醫院陪同傷者，並協助轉院開刀治療事宜，也會持續關心傷者治療狀況。

事故發生後，清潔車駕駛人已配合警方回派出所製作筆錄，相關肇事原因由警方判定中。