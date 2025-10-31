快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

超商大夜班「零元購」 上班41天盜刷6萬餘點數、A走一堆菸

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新竹劉姓男子2023年11月間到桃園市龍潭區某超商門市任職，每每趁著大夜班人少時，小額盜刷手機遊戲點數，累積達6萬3458元，店內菸品也免費抽，店家盤點發現報警，桃園地檢署依非法以電腦設備製作不實財產權取得紀錄得利罪及業務侵占罪提起公訴。

起訴書指出，24歲劉男擔任連鎖超商某門市店員，負責收銀結帳、商品陳列、貨品清點等工作，卻心生貪念，每每將手遊儲值金的QR-Code條碼，以店內ibon機台掃描列印繳費單據，然後在收銀櫃台多次盜刷，總計刷取新台幣6萬餘元，但未支付等額現金，擅自將「已收款」的假資料輸入收銀機系統，因此獲得免繳遊戲點數費用。

此外，劉男於2023年11月13日至同年12月23日任職期間，從店內菸品櫃中取出菸品，雖然用收銀機刷取條碼，但仍未將等額現金放入收銀機內，不僅侵占這些菸品，也造成店內呆帳。

劉男在警詢及檢方偵訊中均坦承犯行，檢方根據相關證據，包括門市監視器影像畫面擷取照片、代收款繳款證明、遭盜刷遊戲點數一覽表、盤點差異明細表，以及劉男簽名的自白書及本票，經勘查後，確認他有犯罪嫌疑，並請法院宣告沒收或追徵犯罪所得。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

26歲劉姓男子超商門市任職時，趁機盜刷手遊點數累計達6萬餘元，還將店內菸品隨便抽，桃園地檢署依非法以電腦設備製作不實財產權取得紀錄得利罪及業務侵占罪嫌起訴。記者陳恩惠／攝影
26歲劉姓男子超商門市任職時，趁機盜刷手遊點數累計達6萬餘元，還將店內菸品隨便抽，桃園地檢署依非法以電腦設備製作不實財產權取得紀錄得利罪及業務侵占罪嫌起訴。記者陳恩惠／攝影

盜刷 侵占 超商

延伸閱讀

加熱菸上路政策轉彎 石崇良強調尼古丁標示是不可退讓紅線

衛福部允展售加熱菸吸食器 挨批政策轉彎 石崇良稱「為避免魚目混珠」

加熱菸爭議…菸商若稱「加熱菸尼古丁無法檢測」 專家：這是自打嘴巴

加熱菸違規下架亂象 民團籲：菸商陰謀 恐有不能說的秘密

相關新聞

台中孕婦疑氣喘求救遭反鎖 消防到場已命危送醫搶救中

台中市西屯區1名懷孕約2個月孕婦今上午疑似氣喘，求救時又遭反鎖門外，警消獲報到場發現她已經失去呼吸心跳，目前送醫搶救中。

嘉義1歲多男童參加廟宇平安宴被狗撲倒 撕咬傷勢嚴重

嘉義縣義竹鄉中平中庒中興宮10月29日為中壇元帥祝壽，有民眾晚上帶著1歲多男童到廟口吃平安宴，突然有犬隻闖入，男童被狗撲...

高雄79歲嬤家中保險箱遭賊搬走 孫子批治安差…釣出一堆「柯南」

高雄79歲王陳姓老婦昨天下午出門，5小時後返家發現保險箱被小偷搬空，內有16萬餘元現金、200萬定存單及金鍊，損失約24...

桃園垃圾車擦撞機車 女騎士倒臥困車底

桃園市環境管理處新屋區一輛清潔車昨晚沿線收垃圾，在中山東路一段左轉時疑因內輪差不慎與摩托車擦撞，女騎士倒於垃圾車後輪，隊...

超商大夜班「零元購」 上班41天盜刷6萬餘點數、A走一堆菸

新竹劉姓男子2023年11月間到桃園市龍潭區某超商門市任職，每每趁著大夜班人少時，小額盜刷手機遊戲點數，累積達6萬345...

新莊老翁騎車摔斷腿 萬聖節殭屍、Tung Tung Tung現身幫忙...網笑瘋

新北市新莊區昨晚有1名69歲老翁騎機車摔倒，一群在附近參加萬聖節活動的年輕人連忙過去攙扶、協助叫救護車，但他們分別裝扮成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。