嘉義1歲多男童參加廟宇平安宴被狗撲倒 撕咬傷勢嚴重

嘉義縣義竹鄉中平中庒中興宮10月29日為中壇元帥祝壽，有民眾晚上帶著1歲多男童到廟口吃平安宴，突然有犬隻闖入，男童被狗撲倒、狂咬，臉部嚴重撕裂傷，男童母親奮力將狗趕走並載男童去醫院，因年紀太小無法施打狂犬病疫苗，目前仍在住院清創觀察狀況。

據了解，當時在場民眾聽到犬隻吠叫，起初以為有2隻狗在互咬，上前察看才發現有一名男童被撲倒在地，狗正在啃咬男童，男童母親情急之下衝上前，大聲喝斥並出手驅趕狗，看到孩子傷勢嚴重，男童母親崩潰心碎，緊急將男童送至嘉義長庚醫院急救。

家屬表示，男童年僅1歲多，醫院無法為男童施打狂犬病疫苗，傷口很深又接近眼睛，因眼睛周圍皮膚較薄，且憂心病毒感染目前還沒縫合傷口，只能住院持續清創，男童每次都痛到哭泣掙扎，真的很捨不得，後續再視情況持續治療，希望孩子平安長大。

中平村長謝勝麒說，該犬隻是民眾飼養，平時不會綁牽繩，有時會追車，曾有鄰居互相提醒應牽繩，男童家屬向警方完成報案，將先進入調解程序，盼重視飼養及流浪犬隻管理問題。警方表示，依過失傷害罪受理，且男童未滿2歲，也依兒少保護法通報社會局。

社會局表示，目前已聯繫上村長與男童家屬，男童約2歲，目前還在醫院治療，不方便約訪，已與男童母親討論狀況，後續會請社工訪視，提供經濟等資源協助。