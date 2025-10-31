聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義1歲多男童參加廟宇平安宴被狗撲倒 撕咬傷勢嚴重
嘉義縣義竹鄉中平中庒中興宮10月29日為中壇元帥祝壽，有民眾晚上帶著1歲多男童到廟口吃平安宴，突然有犬隻闖入，男童被狗撲倒、狂咬，臉部嚴重撕裂傷，男童母親奮力將狗趕走並載男童去醫院，因年紀太小無法施打狂犬病疫苗，目前仍在住院清創觀察狀況。
據了解，當時在場民眾聽到犬隻吠叫，起初以為有2隻狗在互咬，上前察看才發現有一名男童被撲倒在地，狗正在啃咬男童，男童母親情急之下衝上前，大聲喝斥並出手驅趕狗，看到孩子傷勢嚴重，男童母親崩潰心碎，緊急將男童送至嘉義長庚醫院急救。
家屬表示，男童年僅1歲多，醫院無法為男童施打狂犬病疫苗，傷口很深又接近眼睛，因眼睛周圍皮膚較薄，且憂心病毒感染目前還沒縫合傷口，只能住院持續清創，男童每次都痛到哭泣掙扎，真的很捨不得，後續再視情況持續治療，希望孩子平安長大。
中平村長謝勝麒說，該犬隻是民眾飼養，平時不會綁牽繩，有時會追車，曾有鄰居互相提醒應牽繩，男童家屬向警方完成報案，將先進入調解程序，盼重視飼養及流浪犬隻管理問題。警方表示，依過失傷害罪受理，且男童未滿2歲，也依兒少保護法通報社會局。
社會局表示，目前已聯繫上村長與男童家屬，男童約2歲，目前還在醫院治療，不方便約訪，已與男童母親討論狀況，後續會請社工訪視，提供經濟等資源協助。
嘉義縣動植物疾病防治所長林珮如說，飼主應完成寵物登記、施打狂犬病疫苗與絕育措施，違者將依法最低開罰8萬3000元。另犬隻若出沒在公眾場所無人陪同，涉違動保法疏縱規定，最高再加罰1.5萬元，且事後飼主若規避責任棄養犬隻，可再依動保法最高開罰15萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言