新莊老翁騎車摔斷腿 萬聖節殭屍、Tung Tung Tung現身幫忙...網笑瘋

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨晚有1名69歲老翁騎機車摔倒，一群在附近參加萬聖節活動的年輕人連忙過去攙扶、協助叫救護車，但他們分別裝扮成殭屍、神父、網路迷因「Tung Tung Tung Sahur」，網友戲稱「阿伯該不會看到你們才摔倒！」

彭姓老翁昨晚6時許獨自騎乘機車返家途中，在新北大道3段往三重方向不明原因自摔跌倒，一群剛好在旁邊參加萬聖節化妝路跑活動的年輕人立即過去幫忙，還有人拿手機錄影。

問題是他們的服裝和臉妝很嚇人，有穿壽衣的殭屍、黑衣神父、近期在社群媒體很紅的恐怖敲棍木頭人「Tung Tung Tung Sahur」等等。影片被分享到Threads，被網友戲稱「阿北摔車還看到一群奇怪角色，心理創傷會不會比身體受傷更嚴重」、「該不會被你們嚇到才摔車？」

警方表示彭姓老翁沒有喝酒、右腳骨折由救護車送到衛福部台北醫院，詳細車禍原因尚待調查釐清。

彭姓老翁昨晚6時許獨自騎乘機車返家途中，在新北大道3段往三重方向不明原因自摔跌倒，腿部骨折送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊昨晚有1名老翁騎機車摔倒，一群參加萬聖節化妝活動的年輕人過去幫忙，但他們裝扮成殭屍、神父、網路迷因「Tung Tung Tung Sahur」，網友戲稱「阿伯該不會看到你們才摔車！」圖／翻攝Threads
