快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄79歲嬤家中保險箱遭賊搬走 孫子批治安差…釣出一堆「柯南」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄79歲王陳姓老婦昨天下午出門，5小時後返家發現保險箱被小偷搬空，內有16萬餘元現金、200萬定存單及金鍊，損失約240萬；老婦孫子網路PO文批「台灣治安差，整條街都沒監視器」；有網友扮柯南指「應為熟人所為」，有網友質疑，「為何自己不裝或存銀行」。

家住高市小港區鳳西街的79歲王陳姓老婦，昨天下午3時外出，約5小時後返家，發現屋內保險箱不翼而飛，保險箱內存放16萬餘元現金、金鍊以及郵局定存單200萬元等物，損失共約240萬元。

王陳老婦的孫子事後在網路社群Threads貼文，開端連批3次「超扯」，指不知道台灣治安這麼差，可以直接從大門闖進去搬走保險箱，而且是在光天化日下，我奶奶下午3點出門，出門大概5個小時，回來發現整個保險箱被搬走，被偷240萬元，包括他送的黃金，並詢問網友「該怎麼做才能夠夠讓警察急急辦案？」

王陳老婦的孫子指，奶奶從年輕到老住村莊被偷次數遭超過數10次，不知道報偷了多少錢，沒有一次報案抓到凶手，遭竊後，鄰居街坊也是出來看熱鬧，才發現隔壁也有人被竊，質疑高雄市治安真的那麼差嗎？

王陳婦的孫子並指出，主要生氣的點是，左右都沒有公共的監視器，如果今天是因為沒有監視器才讓犯人覺得我們家或是這條街可以去行竊盜，大家就變得很危險，光天化日直接進到家裡，如果剛好遇到家人的話，很有可能遇到危險。

貼文引發網友熱議，有網友認為「被偷了數10次還不自費裝監視器比較扯吧」、「已經被偷很多次，還不自己裝監視器也是蠻奇特的」、「都知道村莊常常被偷竊自己家裡就該要裝監視器了尤其是還有保險櫃」、「遭竊多次怎麼不存放銀行保險箱呢？」原PO則回應「不怪警察，地方政府問題」。

有網友扮柯南研判「凶手是阿嬤認識的人吧．．誰會這麼清楚她的外出行程時間，會知道家裡有裝黃金的保險箱，能直接搬走保險箱是預謀犯案了」、「感覺是熟人犯案」。

轄區小港警分局表示，昨晚8時20分許接獲王陳老婦人報案，指稱家中保險箱遭竊，共損失金鍊、現金16萬餘元及郵局定存單200萬元，其中定存單已掛失。

警方事後調查，王陳老婦家中大門當時上鎖未遭破壞，另周邊路口監視器畫面失效，已採集相關跡證送驗比對，並擴大調閱公家監視器及附近商家、民宅監視器追查可疑竊賊。

高市小港區鳳西街79歲王陳姓老婦，昨晚返家發現屋內保險箱不翼而飛，孫子貼文批治安差。圖／取自網路社群Threads
高市小港區鳳西街79歲王陳姓老婦，昨晚返家發現屋內保險箱不翼而飛，孫子貼文批治安差。圖／取自網路社群Threads
高市小港分局轄區的鳳西街79歲王陳姓老婦，昨晚返家發現屋內保險箱不翼而飛，孫子指共損失240萬元。記者石秀華／攝影
高市小港分局轄區的鳳西街79歲王陳姓老婦，昨晚返家發現屋內保險箱不翼而飛，孫子指共損失240萬元。記者石秀華／攝影

阿嬤 偷竊 柯南

延伸閱讀

看膩粿粿王子…他敲碗「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本人大方回應

《星與翼的悖論》街機遊戲改編 柯南導演帶你飛越星際

六都公債比一比 高雄人平均負債8.3萬居冠、桃園人負債最少

輪椅網球／2025永達盃高雄國際公開賽揭幕 帕奧好手齊聚橋頭火熱激鬥

相關新聞

台中孕婦疑氣喘求救遭反鎖 消防到場已命危送醫搶救中

台中市西屯區1名懷孕約2個月孕婦今上午疑似氣喘，求救時又遭反鎖門外，警消獲報到場發現她已經失去呼吸心跳，目前送醫搶救中。

嘉義1歲多男童參加廟宇平安宴被狗撲倒 撕咬傷勢嚴重

嘉義縣義竹鄉中平中庒中興宮10月29日為中壇元帥祝壽，有民眾晚上帶著1歲多男童到廟口吃平安宴，突然有犬隻闖入，男童被狗撲...

高雄79歲嬤家中保險箱遭賊搬走 孫子批治安差…釣出一堆「柯南」

高雄79歲王陳姓老婦昨天下午出門，5小時後返家發現保險箱被小偷搬空，內有16萬餘元現金、200萬定存單及金鍊，損失約24...

桃園垃圾車擦撞機車 女騎士倒臥困車底

桃園市環境管理處新屋區一輛清潔車昨晚沿線收垃圾，在中山東路一段左轉時疑因內輪差不慎與摩托車擦撞，女騎士倒於垃圾車後輪，隊...

超商大夜班「零元購」 上班41天盜刷6萬餘點數、A走一堆菸

新竹劉姓男子2023年11月間到桃園市龍潭區某超商門市任職，每每趁著大夜班人少時，小額盜刷手機遊戲點數，累積達6萬345...

新莊老翁騎車摔斷腿 萬聖節殭屍、Tung Tung Tung現身幫忙...網笑瘋

新北市新莊區昨晚有1名69歲老翁騎機車摔倒，一群在附近參加萬聖節活動的年輕人連忙過去攙扶、協助叫救護車，但他們分別裝扮成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。