高雄79歲嬤家中保險箱遭賊搬走 孫子批治安差…釣出一堆「柯南」

高雄79歲王陳姓老婦昨天下午出門，5小時後返家發現保險箱被小偷搬空，內有16萬餘元現金、200萬定存單及金鍊，損失約240萬；老婦孫子網路PO文批「台灣治安差，整條街都沒監視器」；有網友扮柯南指「應為熟人所為」，有網友質疑，「為何自己不裝或存銀行」。

家住高市小港區鳳西街的79歲王陳姓老婦，昨天下午3時外出，約5小時後返家，發現屋內保險箱不翼而飛，保險箱內存放16萬餘元現金、金鍊以及郵局定存單200萬元等物，損失共約240萬元。

王陳老婦的孫子事後在網路社群Threads貼文，開端連批3次「超扯」，指不知道台灣治安這麼差，可以直接從大門闖進去搬走保險箱，而且是在光天化日下，我奶奶下午3點出門，出門大概5個小時，回來發現整個保險箱被搬走，被偷240萬元，包括他送的黃金，並詢問網友「該怎麼做才能夠夠讓警察急急辦案？」

王陳老婦的孫子指，奶奶從年輕到老住村莊被偷次數遭超過數10次，不知道報偷了多少錢，沒有一次報案抓到凶手，遭竊後，鄰居街坊也是出來看熱鬧，才發現隔壁也有人被竊，質疑高雄市治安真的那麼差嗎？

王陳婦的孫子並指出，主要生氣的點是，左右都沒有公共的監視器，如果今天是因為沒有監視器才讓犯人覺得我們家或是這條街可以去行竊盜，大家就變得很危險，光天化日直接進到家裡，如果剛好遇到家人的話，很有可能遇到危險。

貼文引發網友熱議，有網友認為「被偷了數10次還不自費裝監視器比較扯吧」、「已經被偷很多次，還不自己裝監視器也是蠻奇特的」、「都知道村莊常常被偷竊自己家裡就該要裝監視器了尤其是還有保險櫃」、「遭竊多次怎麼不存放銀行保險箱呢？」原PO則回應「不怪警察，地方政府問題」。

有網友扮柯南研判「凶手是阿嬤認識的人吧．．誰會這麼清楚她的外出行程時間，會知道家裡有裝黃金的保險箱，能直接搬走保險箱是預謀犯案了」、「感覺是熟人犯案」。

轄區小港警分局表示，昨晚8時20分許接獲王陳老婦人報案，指稱家中保險箱遭竊，共損失金鍊、現金16萬餘元及郵局定存單200萬元，其中定存單已掛失。