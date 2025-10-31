快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

桃園新屋婦人遭捲入垃圾車底 路人目擊過程嚇壞

桃園電子報／ 桃園電子報

6g56wsg
羅婦連人帶車被捲進車底、安全帽噴飛，正在過馬路的行人著急地揮手示意垃圾車駕駛停車。圖：讀者提供

桃園市新屋區中山東路一段昨(30)日傍晚17時34分許發生一起驚悚的車禍，當時市府環境管理處的垃圾車正在沿途收運垃圾，於中山東路一段156巷右轉時，疑似因視線死角，撞上前方同向騎機車的57歲羅姓婦人，羅婦連人帶車被捲進車底、安全帽噴飛，一旁正在過馬路的行人目擊全程，當下著急地揮手示意垃圾車駕駛停車。所幸楊梅警分局表示該名婦人送醫治療後，已暫無生命危險。

楊梅分局提到，昨日傍晚警方接獲報案，新屋區中山東路一段發生交通事故，經了解為48歲朱姓男子駕駛垃圾車執行公務時，由中山東路一段156巷向右轉時與同向機車發生碰撞，機車騎士因此遭捲入右後車輪，所幸送醫治療暫無生命危險。經檢測當事人酒測值均為0，有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

據悉，昨日車禍發生後，現場的清潔隊員立即報警、叫救護車，環管處也趕緊調派其他垃圾車繼續執行該路線的垃圾收運勤務，並於第一時間前往醫院探視受傷婦人。後續環管處會持續關心婦人傷勢、給予必要協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園新屋婦人遭捲入垃圾車底 路人目擊過程嚇壞

延伸閱讀：

  1. 桃園管樂嘉年華吸引人潮 桃警籲用路人遵守交通規則
  2. 減碳不減虔誠！桃園首創「宮廟環保認證制度」攜手落實永續風氣

垃圾車 交通事故

延伸閱讀

六都公債比一比 高雄人平均負債8.3萬居冠、桃園人負債最少

桃園最新酒駕累犯名單曝光 15人姓名、照片大公開

假日生病不必跑急診 桃園這天起開辦假日輕急症中心

拚建設！桃園永續債券還有48億元額度 財政局：盼年底前發行完畢

相關新聞

高雄79歲嬤家中保險箱遭賊搬走 孫子批治安差...釣出一堆「柯南」

高雄79歲王陳姓老婦昨天下午出門，5小時後返家發現保險箱被小偷搬空，內有16萬餘元現金、200萬定存單及金鍊，損失約24...

桃園新屋婦人遭捲入垃圾車底 路人目擊過程嚇壞

羅婦連人帶車被捲進車底、安全帽噴飛，正在過馬路的行人著急地揮手示意垃圾車駕駛停車。圖：讀者提供 桃園市新屋區中山東路一段昨(30)日傍晚17時34分許發生一起驚悚的車禍，當時市府環境管理處的垃圾車正在

影／台南男大生騎改裝車甩警狂逃 吞43罰單…上網討拍遭撻伐急刪文

台南嘉南藥理大學一名鄭姓男大生27日清晨5時騎改裝機車南下東港，路過高市大寮區光明路遇巡邏員警，鄭男拒絕盤查，沿路闖紅燈...

影／「撞柱當隊長」！台中妙齡女深夜騎改裝車炸街 警嘆：太囂張

台中20歲柯姓女子將普通重型機車大幅度改裝，因半夜排氣管噪音過大遭攔查，警方除發現其車牌上翹、後照鏡太小及改裝車燈等違規...

影／淡水連棟鐵皮工廠火警撲滅 淡金路持續交管

新北市淡水區淡金路二段清晨發生連棟鐵皮工廠大火，火勢已於7時許撲滅但現場仍在處理殘火，警方在周邊實施交通管制封閉部分路段...

新北淡水汽修廠火警滾滾黑煙 連燒3間鐵皮屋

新北市淡水區今早發生火警，位於淡水區埤島3號之18的連棟鐵皮屋起火燃燒，冒出滾滾黑煙，火勢於6時53分控制，並於7時8分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。