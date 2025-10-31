桃園新屋婦人遭捲入垃圾車底 路人目擊過程嚇壞

羅婦連人帶車被捲進車底、安全帽噴飛，正在過馬路的行人著急地揮手示意垃圾車駕駛停車。圖：讀者提供

桃園市新屋區中山東路一段昨(30)日傍晚17時34分許發生一起驚悚的車禍，當時市府環境管理處的垃圾車正在沿途收運垃圾，於中山東路一段156巷右轉時，疑似因視線死角，撞上前方同向騎機車的57歲羅姓婦人，羅婦連人帶車被捲進車底、安全帽噴飛，一旁正在過馬路的行人目擊全程，當下著急地揮手示意垃圾車駕駛停車。所幸楊梅警分局表示該名婦人送醫治療後，已暫無生命危險。

楊梅分局提到，昨日傍晚警方接獲報案，新屋區中山東路一段發生交通事故，經了解為48歲朱姓男子駕駛垃圾車執行公務時，由中山東路一段156巷向右轉時與同向機車發生碰撞，機車騎士因此遭捲入右後車輪，所幸送醫治療暫無生命危險。經檢測當事人酒測值均為0，有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

據悉，昨日車禍發生後，現場的清潔隊員立即報警、叫救護車，環管處也趕緊調派其他垃圾車繼續執行該路線的垃圾收運勤務，並於第一時間前往醫院探視受傷婦人。後續環管處會持續關心婦人傷勢、給予必要協助。

