影／台南男大生騎改裝車甩警狂逃 吞43罰單…上網討拍遭撻伐急刪文

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台南嘉南藥理大學一名鄭姓男大生27日清晨5時騎改裝機車南下東港，路過高市大寮區光明路遇巡邏員警，鄭男拒絕盤查，沿路闖紅燈、逆向，警方尾追10分鐘逮人，開出共43張罰單；鄭男事後捧43張罰單上網討拍，遭網友一面倒撻伐後刪文。

就讀台南某藥理大學大一的鄭姓男大生在網路社群Threads貼文，並附上「捧著整疊罰單」的畫面，陳述指去個東港接著就去警局，被開了43張罰單，車子也被扣了，希望學長可以載他，「哭哭」。

沒料貼文遭大批網友灌爆留言，有網友貼獼猴的哏圖，狠酸「看你這樣還是別上路」、「活該啦」；還有網友翻出鄭男愛車照，指改成這樣拖去壓掉好了；鄭男原本想討拍結果被網友一面倒狠酸，最後只好刪文。

事情曝光後，有網友將鄭男挨罰討拍的過程再度PO網，「第一次看到東港生魚片那麼貴」、「罰的好，就是要給教訓」、「超好笑他前幾天發文整個逆風後來就刪掉了」、「真的是丟臉！！校友路過」、「第一次看到東港生魚片那麼貴」、「山道猴變種」。

林園警分局指出，大寮分駐所員警於27日清晨5時許，在光明路巡邏時，發現18歲鄭姓男大生機車的排氣管疑似改裝，於是上前示意攔查，但鄭男見警方靠近隨即加速逃逸。

鄭男轉進大發工業區想甩掉員警，後又繞回光明路，飆車至鳳屏路口往屏東方向，又鑽進小巷，沿路有闖紅燈、逆向、未打方向燈、未依標線行駛及危險駕駛等行為，員警一路尾隨6.3公里約11分鐘，後在鳳屏一路將鄭男攔下。

警方事後根據鄭男沿路違規、拒絕盤查及車體改裝等行為，對鄭開出共43張罰單，最少可罰8萬4000元。

台南嘉南藥理大學一名鄭姓男大生27日清晨5時騎改裝機車，在高市大寮區光明路遇巡邏員警拒絕盤查，沿路闖紅燈。圖／讀者提供
台南嘉南藥理大學一名鄭姓男大生27日清晨5時騎改裝機車，在高市大寮區光明路遇巡邏員警拒絕盤查，沿路闖紅燈。圖／讀者提供
台南嘉南藥理大學一名鄭姓男大生27日清晨5時騎改裝機車，在高市大寮區光明路遇巡邏員警拒絕盤查，沿路闖紅燈。圖／讀者提供
台南嘉南藥理大學一名鄭姓男大生27日清晨5時騎改裝機車，在高市大寮區光明路遇巡邏員警拒絕盤查，沿路闖紅燈。圖／讀者提供

罰單 東港

相關新聞

高雄79歲嬤家中保險箱遭賊搬走 孫子批治安差...釣出一堆「柯南」

高雄79歲王陳姓老婦昨天下午出門，5小時後返家發現保險箱被小偷搬空，內有16萬餘元現金、200萬定存單及金鍊，損失約24...

桃園新屋婦人遭捲入垃圾車底 路人目擊過程嚇壞

羅婦連人帶車被捲進車底、安全帽噴飛，正在過馬路的行人著急地揮手示意垃圾車駕駛停車。圖：讀者提供 桃園市新屋區中山東路一段昨(30)日傍晚17時34分許發生一起驚悚的車禍，當時市府環境管理處的垃圾車正在

影／台南男大生騎改裝車甩警狂逃 吞43罰單…上網討拍遭撻伐急刪文

台南嘉南藥理大學一名鄭姓男大生27日清晨5時騎改裝機車南下東港，路過高市大寮區光明路遇巡邏員警，鄭男拒絕盤查，沿路闖紅燈...

影／「撞柱當隊長」！台中妙齡女深夜騎改裝車炸街 警嘆：太囂張

台中20歲柯姓女子將普通重型機車大幅度改裝，因半夜排氣管噪音過大遭攔查，警方除發現其車牌上翹、後照鏡太小及改裝車燈等違規...

影／淡水連棟鐵皮工廠火警撲滅 淡金路持續交管

新北市淡水區淡金路二段清晨發生連棟鐵皮工廠大火，火勢已於7時許撲滅但現場仍在處理殘火，警方在周邊實施交通管制封閉部分路段...

新北淡水汽修廠火警滾滾黑煙 連燒3間鐵皮屋

新北市淡水區今早發生火警，位於淡水區埤島3號之18的連棟鐵皮屋起火燃燒，冒出滾滾黑煙，火勢於6時53分控制，並於7時8分...

