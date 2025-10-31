影／台南男大生騎改裝車甩警狂逃 吞43罰單…上網討拍遭撻伐急刪文

台南嘉南藥理大學一名鄭姓男大生27日清晨5時騎改裝機車南下東港，路過高市大寮區光明路遇巡邏員警，鄭男拒絕盤查，沿路闖紅燈、逆向，警方尾追10分鐘逮人，開出共43張罰單；鄭男事後捧43張罰單上網討拍，遭網友一面倒撻伐後刪文。

就讀台南某藥理大學大一的鄭姓男大生在網路社群Threads貼文，並附上「捧著整疊罰單」的畫面，陳述指去個東港接著就去警局，被開了43張罰單，車子也被扣了，希望學長可以載他，「哭哭」。

沒料貼文遭大批網友灌爆留言，有網友貼獼猴的哏圖，狠酸「看你這樣還是別上路」、「活該啦」；還有網友翻出鄭男愛車照，指改成這樣拖去壓掉好了；鄭男原本想討拍結果被網友一面倒狠酸，最後只好刪文。

事情曝光後，有網友將鄭男挨罰討拍的過程再度PO網，「第一次看到東港生魚片那麼貴」、「罰的好，就是要給教訓」、「超好笑他前幾天發文整個逆風後來就刪掉了」、「真的是丟臉！！校友路過」、「第一次看到東港生魚片那麼貴」、「山道猴變種」。

林園警分局指出，大寮分駐所員警於27日清晨5時許，在光明路巡邏時，發現18歲鄭姓男大生機車的排氣管疑似改裝，於是上前示意攔查，但鄭男見警方靠近隨即加速逃逸。

鄭男轉進大發工業區想甩掉員警，後又繞回光明路，飆車至鳳屏路口往屏東方向，又鑽進小巷，沿路有闖紅燈、逆向、未打方向燈、未依標線行駛及危險駕駛等行為，員警一路尾隨6.3公里約11分鐘，後在鳳屏一路將鄭男攔下。