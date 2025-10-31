聽新聞
影／「撞柱當隊長」！台中妙齡女深夜騎改裝車炸街 警嘆：太囂張
台中20歲柯姓女子將普通重型機車大幅度改裝，因半夜排氣管噪音過大遭攔查，警方除發現其車牌上翹、後照鏡太小及改裝車燈等違規，當場移置保管並扣繳牌照；警方還發現，柯置物箱還有1塊黑色車牌套寫有「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO！！」可見其挑釁意味濃厚實在太囂張。
台中第五分局四平派出所指出，10月17日半夜12點多在崇德路2段發現1輛機車高速行駛、排氣聲量明顯異常大聲，上前攔查柯姓女駕駛，當場發現她疑似改裝排氣管外，還涉及車牌上翹、改裝車燈及後照鏡太小等違規。
警方說，道路交通管理處罰條例第12條規定，任何將車牌以過於傾斜（俗稱翹牌）方式懸掛或不依指定位置懸掛，可能被視為「無法辨識」，可處3600元至3萬6000元罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊銷牌照。
同條例第16條規定，照後鏡擅自變更原有規格致影響行車安全，可處罰900元至1800元罰鍰；同條例第18條也規定，車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換應申請公路主管機關施行臨時檢驗，處2400元至9600元罰鍰，並責令其檢驗。
警方說，當場告知柯女多項違規後後，依法舉發取締並當場移置保管該部機車。警方經檢視車身時，發現車殼上貼有「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙，坐墊下置物箱還有1個車牌套，上印有「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO！！」囂張行徑讓警方搖頭。
