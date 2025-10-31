新北淡水汽修廠火警滾滾黑煙 連燒3間鐵皮屋
新北市淡水區今早發生火警，位於淡水區埤島3號之18的連棟鐵皮屋起火燃燒，冒出滾滾黑煙，火勢於6時53分控制，並於7時8分撲滅，燒毀3間包括住家、汽車修理廠和烤漆廠，無人受困，粗估燃燒面積約100平方公尺。起火原因，由火災調查科鑑定。
新北市消防局表示，火警發生於上午6時3分，地點位於淡水區埤島3號之18，一排連棟鐵皮建物突然起火，消防局共出動各式消防車50輛、消防人員120名前往灌救，現場有3間鐵皮屋，為汽車修配廠、烤漆廠及住宅，由於內部堆放易燃物，火勢猛烈，有延燒之虞，消防人員引水灌救，7時8分火勢撲滅。由於濃煙飄散，消防局在起火後也立刻提醒淡水及鄰近地區民眾緊閉門窗，如要外出，配戴口罩。
